Atsāk 'Neste Riga RX' biļešu tirdzniecību; izmaiņas – jau iegādāto biļešu īpašniekiem

Lai ievērotu Ministru kabineta (MK) noteiktos ierobežojumus un rūpētos par drošu sacensību norisi, tiks veiktas organizatoriskas izmaiņas 19.-20. septembrī plānoto FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu "Neste World RX of Rīga" norisē – iepriekš plānotā viena "World RX" posma vietā CSDD Biķernieku trase vienā nedēļas nogalē uzņems divus pasaules čempionāta posmus. Līdzjutējiem, kuri jau ir iegādājušies pasākuma biļetes, jāņem vērā, ka biļetes būs derīgas vienā no sacensību norises dienām. Savukārt, interesentiem, kas vēl plāno apmeklēt augstākā līmeņa autosporta sacensības Rīgā, būs iespējams iegādāties biļetes uz Pasaules RX 5. posmu, kas notiks sestdien, 19. septembrī, vai arī 6. posmu, kas notiks svētdien, 20. septembrī, ziņo organizatori.

19.-20. septembrī CSDD Biķernieku trasē jau piekto reizi notiks "Neste World RX of Rīga" – "Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms, kas vienā nedēļas nogalē iepriekš pulcējis pat 30 000 skatītājus. Diemžēl, 2020. gads nācis ar Covid-19 pandēmiju un tai sekojošiem ierobežojumiem, kas šobrīd ārtelpās sarīkotiem pasākumiem Latvijā nosaka 3000 skatītāju limitu, kā arī nepieciešamību ievērot 2 metru sociālo distancēšanos.

"Ja kāds pagājušā gada nogalē, kad uzsākām "Neste World RX of Rīga" ieejas biļešu tirdzniecību, mums būtu teicis, ka mēs nevarēsim sarīkot pasaules čempionāta posmu tādu, kādu to esam pieraduši redzēt – plaši apmeklētu, ar dažādām izklaidējošām aktivitātēm, un nerimstošu dzīvību dalībnieku parkā – mums tas liktos kaut kas neticams. Tomēr šobrīd neatliek nekas cits, kā pieņemt jaunos noteikumus un jauno formātu, kādā drīkst norisināties pasākumi, tajā skaitā sporta sacensības," iesāk "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.

Jau bez minētā būtiskā apmeklētāju skaita ierobežojuma, citas skatītājiem nozīmīgās pārmaiņas skars arī komandu dalībnieku parku, kas būs slēgts skatītājiem, netiks organizēta fanu zona, tāpat netiks rīkotas autogrāfu sesijas un publiska apbalvošanas ceremonija. Sacensību ārvalstu apmeklētājiem svarīgi ir izcelt, ka šogad netiks veidota arī kempingu zona.

"Tanī pat laikā vēlos akcentēt, ka laikā, kad citur sacensības norisinās aiz slēgtām durvīm – mums ir teju unikāla iespēja, sarīkot "World RX" posmus ar līdzjutēju klātbūtni. Tomēr, lai tas notiktu, mums visiem ir jāpielāgojas valstī noteiktajiem ierobežojumiem – trases esošajās tribīnēs varam ietilpināt tikai daļu no to maksimālās ietilpības, bet būvēt pagaidu konstrukcijas ir finansiāli neiespējami, jo, ievērojot sociālo distancēšanos, biļešu cenai tajās jābūt teju četras reizes augstākai – nekā tā bija pirms gada, līdz ar to šogad nebūs pieejams skatītājiem tik iecienītais B sektors, bet tiks izmantotas Biķernieku trasē esošās tribīnes," tā Strokšs.

"Lai šajos negaidītajos un mainīgajos apstākļos rastu vislabāko risinājumu, pieņēmām lēmumu skatītājus, kuri jau iegādājušies "Neste World RX of Rīga" ieejas biļeti, sadalīt pa dienām – daļu uzņemt sestdien, bet daļu svētdien. Tādējādi skatītāji katrā no sacensību dienām varēs redzēt vienu pilnvērtīgu FIA pasaules čempionāta posmu, kā arī daļu no Eiropas čempionāta un Projekt E posma, kas norisināsies visas nedēļas nogales garumā," turpina Strokšs.

Noteiktie apmeklētāju skaita limiti un distancēšanās prasības arī nozīmē, ka jau līdz šim pārdotais ieejas biļešu skaits sasniedz CSDD Biķernieku trases tribīņu "jauno" kapacitāti. Tādējādi, "Neste World RX of Riga" no sēdvietām tribīnēs šogad varēs vērot tikai tie apmeklētāji, kuri ieejas biļetes iegādājās laicīgi.

Iegādāto ieejas biļešu īpašniekiem tiek lūgts rūpīgi iepazīties ar norādītajām izmaiņām:





"Ļoti labi apzināmies, ka šajos mainīgajos apstākļos ne visi apmeklētāji varēs ierasties uz "Neste World RX of Rīga". It sevišķi tas skar apmeklētājus no ārvalstīm, kuriem ieceļojot no "sarkanajām" valstīm, Latvijā būtu jāievēro divu nedēļu pašizolācija, tāpēc piedāvājam iespēju sazināties ar "Biļešu Serviss", lai atgrieztu naudu par jau iegādāto ieejas biļeti," norāda Strokšs.

Visiem, kuri jau ir iegādājušies "Neste World RX of Riga" biļetes, un kuri noteikto ierobežojumu vai noteikumu izmaiņu dēļ nespēs vai nevēlas apmeklēt pasākumu, līdz 2020. gada 11. septembrim ir iespēja rakstīt iesniegumu uz e-pastu info@bilesuserviss.lv, lai atgrieztu biļeti un saņemtu atpakaļ naudu.

Tomēr, no šodien tiek atsākta "Neste World RX of Rīga" ieejas biļešu tirdzniecība ST stāvvietu sektorā, kas nu būs krietni paplašināts, un iekļaus arī teritoriju, kur iepriekš atradās C sektors un VIP sektors. Krietni paplašinot šo teritoriju tiks nodrošināta iespēja sociāli distancēties un izvairīties no liekas drūzmēšanās. Tāpat ST sektora apmeklētājiem būs ļauts ienest saliekamos krēslus vai mazas trepītes, uz kā pakāpties. Stāvvietu sektora ieejas biļete paredzēta uz vienu FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu – sestdienu vai svētdienu.

Tāpat skatītājiem iespējams iegādāties VIP biļetes. Pārdošanā pieejamas arī autostāvvietu biļetes, kas paredzētas katram sacensību posmam – atsevišķi sestdienai un svētdienai.

Ieejas biļetes var iegādāties "Biļešu Serviss" kasēs un internetā.

Jaunākā informācija par FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu "Neste World RX of Rīga" pieejama sociālo tīklu kontos "Twitter", "Facebook" un "Instagram". Saziņai sociālajos tīklos aicinām izmantot tēmturi #NesteRigaRX, kas ļautu vienuviet apvienot visus veiktos ierakstus par FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma norisi Rīgā.