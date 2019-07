'Baltic Time Attack' posmā triumfē Rode, uz pjedestāla arī Jānis Baumanis

Svētdien, 28. jūlijā, Biķernieku trasē norisinājās jaunā "Baltic Time Attack" seriāla trešais posms. Vairāk nekā 40 dalībnieku konkurencē dienas ātrāko apļa laiku uzrādīja no autošosejas zināmais Roberts Rode ("Nissan 200SX"), kamēr prestižajā "Supercar" ieskaitē triumfēja Mārtiņš Lukstiņš ("McLaren 570S").

Jau no paša svētdienas rīta dalībnieku parkā bija vērojama liela rosība, jo paralēli "Baltic Time Attack" savu ieskaites posmu aizvadīja arī "ABC Race" autošosejas seriāls. Tādējādi visas dienas garumā trasē bija vērojamas automašīnu un braucēju cīņas par sekundēm un to desmitdaļām. Starp dalībniekiem "Baltic Time Attack" seriālā šoreiz bija arī pasaules rallijkrosa čempionāta zvaigzne Jānis Baumanis ("Nissan GT-R"), tāpat uz Rīgā notiekošajām sacīkstēm bija ieradušies viesi no Igaunijas, Lietuvas un Krievijas.

Lielā svētdienas svelme bija izaicinājums ne vien automašīnu dzesēšanas sistēmām, bet arī pašiem braucējiem, jo temperatūra auto salonos varēja sasniegt 40 un pat vairāk grādus pēc celsija. Ar karsto laiku, iespējams, skaidrojams fakts, ka liela daļa dalībnieku savu labāko apļa laiku trasē uzstādīja tieši pirmajā no diviem braucieniem.

Pārliecinoši ātrāko dienas apli uzrādīja iepriekš minētais Roberts Rode, kurš ar savu jaudīgo autošosejas spēkratu Biķernieku trases auto apli veica 1:25.079 minūtēs. Tādējādi viņam arī uzvara "Unlimited" klasē, kurā otrais rezultāts šoreiz Raimondam Tihonovam ("Nissan 200SX"). Jāatzīmē, ka Tihonovam absolūtajā vērtējumā dienas trešais ātrākais rezultāts.

Interesants automašīnu un dalībnieku sastāvs šoreiz bija vērojams "Supercar" ieskaitē, jo par pjedestālu cīnījās rallijkrosa pilots Jānis Baumanis ar "Nissan GT-R", Minišosejā pieredzi guvušais Ernests Skulte ar "Porsche Cayman GT4", igauņu viesis Lase Hurts ar "Audi R8" un seriāla debitants Mārtiņš Lukstiņš ar "McLaren 570S". Ātrākais dienas beigās izrādījās tieši Lukstiņš, kurš igauni Hurtu pārspēja par 1,5 sekundēm.

Sīva izvērtās cīņa par trešo vietu – pēc pirmā brauciena Baumanis bija par 0,8 sekundēm priekšā Skultem, tomēr tehnisku iemeslu dēļ Jānis otrajā braucienā nestartēja. Tādējādi Ernestam bija visas iespējas apsteigt rallijkrosa pilotu, tomēr beigās viņam otrajā braucienā savu apļa laiku izdevās labot vien par 0,3 sekundēm. Ar to bija par maz, lai šoreiz kāptu uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.

Aizraujoša cīņa par uzvaru izvērtās "3000+" klasē, kurā viss izšķīrās otrā brauciena pašās pēdējās minūtēs. Gan kvalifikācijā, gan pirmajā braucienā ātrākais bija iepriekšējā posma uzvarētājs, lietuvietis Algirdas Gelzinis ar "Audi TT RS", tomēr otrā brauciena izskaņā par pārsteigumu parūpējās Mareks Žukurs. Ticis galā ar sava "Mitsubishi Lancer Evolution" tehniskajām likstām, Žukurs vienu no saviem pēdējiem apļiem nobrauca 1:30.422 minūtēs, kas deva 0,8 sekunžu pārsvaru pār Gelzinis un attiecīgi arī uzvaru. Trešais šajā ieskaitē šoreiz Einārs Lindermanis ("Mitsubishi Lancer Evo").



Nākamais un noslēdzošais sezonas posms norisināsies 28. septembrī "auto24ring" trasē Pērnavā, Igaunijā. Jāatzīmē, ka "Baltic Time Attack" var startēt gan ar ielas, gan sporta automašīnām, iegūstot neatsveramu sacensību pieredzi. Tāpat Pērnavas trase noteikti uzskatāma par piemērotāku jauniem dalībniekiem, jo tā izceļas ar plašākām drošības zonām.