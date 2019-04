Baltijā startēs virtuālais autošosejas sacīkšu čempionāts 'Dream 2 Drive'

Šogad sākas jau trešais virtuālais autošosejas sacīkšu čempionāts "Dream 2 Drive", kas iepriekšējos gadus notika tikai Lietuvā. Šogad tas iegūst Baltijas čempionāta statusu un tajā varēs piedalīties visi Baltijas valstu iedzīvotāji, bet viens no viņiem piepildīs savu sapni – piedalīsies īstās sacīkstēs ar profesionālu sacīkšu komandu.

Pagājušajā gadā čempionātam reģistrējās divi tūkstoši sporta cienītāju ar automašīnām: no jauniņajiem līdz "e-sporta" entuziastiem. Tostarp iespaidīgo finālu internetā vēroja vairāki desmiti tūkstošu cilvēku. Šogad čempionāta atlase daudziem būs vēl vieglāk pieejama.

"Trešais "Dream 2 Drive" čempionāts būs atklātākais no visiem. Šogad tajā varēs piedalīties visi Baltijas valstu autosacīkšu cienītāji. Sacīkšu dalībniekiem nāksies spīdēt ne tikai virtuālajās trasēs, bet būt gataviem sacīkstēm arī fiziski un psiholoģiski. Mēs taču izvēlēsimies cilvēkus, kuri drīzumā pārstāvēs valsti grūtākajās sacīkstēs Eiropā," par pārmaiņām stāsta "Dream 2 Drive" čempionāta organizators Taurs Tunīla.

Jauna atlases platforma

Viens no lielākajiem šīs sezonas "Dream 2 Drive" jaunumiem – jauna simulatoru sacīkšu platforma "World Sim Series". Tā ļaus cilvēkiem piedalīties atlasēs no savām mājām. Tā rodas iespēja piedalīties cilvēkiem, kuriem simulatori ir viņu mājās. Visi citi atlasē varēs piedalīties Viļņas, Kauņas vai Klaipēdas "Simulatoru akadēmijās". Platformai sagraujot attāluma šķēršļus, šogad "Dream 2 Drive" čempionātā varēs piedalīties arī iedzīvotāji arī no Latvijas un Igaunijas.

Piedalīties atlasē šogad būs vēl vieglāk, taču to pašu nevar teikt par iekļūšanu 16 visātrāko starpā. Pagājušajā gadā "Dream 2 Drive" atlasē tika fiksēts viens dalībnieka visātrākais apļa pieveikšanas laiks. Tagad sacīkšu dalībniekiem nāksies demonstrēt pastāvīgumu un izturību. Atlases laiks tiks fiksēts, kas bez kļūdām tiks pieveikti trīs apļi. Tad sistēma noteiks trīs pēc kārtas visātrāk pieveikto apļu vidējo laiku. Šī gada atlase notiks lāzeru noskenētajā Rīgas Biķernieku trasē.

Atlase sāksies 10. aprīlī un savus četrus mēģinājumus dalībnieki varēs veikt līdz 18. maijam.

Ar ātrumu vien nepietiks

Tāpat kā pagājušajā gadā, nākamajā etapā iekļūs 16 ātrākie simulatoru sacīkšu dalībnieki. Taču šogad "Dream 2 Drive" čempionā kausā būs jaunums, kāds nav bijis nevienā līdzīgā pasākumā visā pasaulē. No 25. līdz 26. maijam visātrākajiem sešpadsmit dalībniekiem būs jāveic speciāli fiziskās sagatavotības un psiholoģiskie testi. Pēc nedēļas, no 1. līdz 2. jūnijam, viņi pirmo reizi virtuālajā trasē satiksies aci pret aci. Svarīgu punktu dēļ viņiem būs jāpiedalās kontakta sacīkstēs.

"Braukt ātri nav grūti, kad apstākļi ir ideāli. Taču sacīkšu braucēja karjerā un visā automašīnu sportā tādu mirkļu ir ļoti maz. Vislabākie autovadītāji pasaulē lieliski tiek galā ar stresu, bet savu psiholoģisko spriedzi spēj atstāt aiz trases robežām. Tāpat arī ķermenim jābūt gatavam lielām slodzēm. Tādēļ tā fiziskā sagatavotība ļauj sakoncentrēties uz svarīgāko mērķi – braukt ātri, precīzi un to darīt apli pēc apļa. Pirms iekļūšanas "Dream 2 Drive" ātrākajā astotniekā, dalībniekiem būs jāpierāda, ka viņiem ir tas, ar ko izceļas labākie sacīkšu braucēji pasaulē," par papildu būtisku pakāpienu ceļā uz sapni stāsta Tunīla.

Pagaidām abu bijušo čempionātu uzvarētāji Martīns Sidunovs un Domants Ladausks ir pierādījuši, ka no pat pirmajām īstajām sacīkstēm viņi savas spējas no simulatoriem lieliski pārceļ trasē. Taču šeit nākas tikt galā ar lielāku troksni, centrbēdzes spēku, ātruma izjūtu un risku. Tādēļ, pēc psiholoģiskās un fiziskās sagatavotības testiem, TOP 16 dalībnieki īsi varēs izbaudīt savu sapni – "Dream 2 Drive" komandas sacīkšu "VW Scirocco GT24". Speciāli sagatavotā tresē dalībniekiem būs jāpierāda, ka spēj ātri un precīzi braukt ne tikai simulatorā.

Saskaitot visus sacīkšu un testu rezultātus, finālā iekļūs astoņi ātrākie un vislabāk tādām sacīkstēm sagatavotie dalībnieki.

Lielais fināls norisināsies no 8. līdz 9. jūnijam. To veidos trīs sacīkstes nejaušā kārtībā izvēlētās trasēs. Tāpat katrās sacīkstēs būs citas automašīnas, tādēļ vislielākā priekšrocība būs tiem sacīkšu dalībniekiem, kuri nebrauc komforta zonā un ātri var pielāgoties mainīgiem nosacījumiem.

Sacīkšu dalībnieks, kurš būs savācis visvairāk punktu, oficiāli kļūs par jauno Lietuvas virtuālo autošosejas sacīkšu "Dream 2 Drive" čempionu. Kopā ar balvu viņš saņems arī sacīkšu braucēja licenci, visu sacīkstēm nepieciešamo apģērbu, automašīnu sporta trenera Jona Dereškeviča (Jonas Dereškevičius) personīgās apmācības un vietu profesionālajā sacīkšu komandā "Tauras Racing". Ar to kopā un ātro "Volkswagen Scirocco GT24" automašīnu jaunais virtuālo sacīkšu čempions piedalīsies šī gada svarīgākajās Baltijas valstu sacīkstēs.

No sapņa – trasē

Pagājušā gada "Dream 2 Drive" čempions Domants Ladausks savu pirmo īsto sacīkšu sezonu beidza ar diezgan labu rezultātu. Pēdējās "Fast Lap" apļu sacīkšu čempionāta sacensībās visspēcīgākajā klasē viņš finišēja piektais.

"No sapņa – trasē. Visticamāk vēl labāk nespētu aprakstīt pagājušā gada vasaru. Laiks no atlases sākuma līdz pēdējām sacīkstēm Igaunijā, šķiet, paskrēja acumirklī. Bet, kad apstājos un padomāju, cik daudz tajā laikā ir mainījies, – pats esmu pārsteigts. Tagad esmu ne tikai "Tauras Racing" komandas sacīkšu dalībnieks, bet mani skauj jauni draugi, kuri ir tikpat aizrauti ar automašīnu sacīkstēm," stāsta pagājušā gada "Dream 2 Drive" čempions. Viņš arī šajā sezonā palīdzēs komandai vākt punktus Baltijas valstu izturības sacīkstēs.