Baltijas motošosejas čempionātā latviešiem astoņas godalgotās vietas

Nedēļas nogalē Biķerniekos 19. un 20. jūnijā notika Baltijas un Latvijas čempionāta pirmais posms motošosejā, kas rezultējās ar astoņām goda pjedestāla vietām mūsu sportistiem.

Sestdien, 19. jūnijā, dienas garumā norisinājās treniņbraucieni, bet dienas otrā pusē notika "Street" klases kvalifikācijas brauciens un sacensības. Pirmā vieta igauņu braucējam Sanderam Telvem, otrā Aleksandram Usolcevam, bet trešais palika Keio Sosārs no Igaunijas.

Savukārt svētdien, 20. jūnijā, diena kā ierasts iesākās ar oficiālajiem treniņiem, kam sekoja kvalifikācijas braucieni, un dienu noslēdza sacensības pārējām klasēm. Laikapstākļi šoreiz ļoti lutināja, pat par daudz, termometru stabiņš bija pakāpies līdz pat +30 grādu atzīmei, līdz ar to braucējiem bija jāpiedomā pie riepu sastāva izvēles, lai mocim būtu laba saķere un tas neizslīdētu no trases. Karstums arī palielināja slodzi pašiem sportistiem.

"Superbike" klasē pirmo vietu ieņēma pērnā gada Baltijas čempionāta uzvarētājs lietuvietis Saruns Plads, stabili saglabājot kvalifikācijā iegūto pozīciju, otrajā vietā ierindojās Hanno Velts no Igaunijas, savukārt trešo vietu ieguva lietuvietis Ignas Udras, kurš startēja no piektās starta pozīcijas. Arī mūsu braucējs no Latvijas, Jānis Priednieks no motokluba "Road Racing Riga" (pagājušā gada Latvijas čempionāta uzvarētājs B1200 klasē), kurš šogad debitēja "Superbike" klasē, uzrādīja labus rezultātus un ieņēma piekto vietu.

Šķiet, viena no spraigākajām cīņām izvērtās B1200 klasē, kur, pirmās starta pozīcijas ieņēmējs, Ivo Vinniņš ("SFRTMotorsports") startā atkrita uz septīto vietu, bet sacensību laikā izdevās atgūt savu pozīciju un iegūt Baltijas čempionāta 1. posma kausu.

Kā saka pats Ivo: ,,Ļoti karsta diena, grūta, smaga. Nedaudz izsita no sliedēm tas, ka startu nepaņēmu. Visas treniniņa sesijas biju stabils līderis un startā atkritu uz septīto vietu, tad bija tāds kā izmisums. No sākuma arī pirmos trīs apļus nevarēju iebraukt savā ritmā, jo šausmīgi slīdēja riepas un beigās sāku braukt ātrāk, pieradu, ka slīd, un braucu vienkārši ar slīdošu. Beigās sapratu, ka ir jāiet uz risku, ja gribās kaut kādu labu vietu iegūt. Pēdējos apļus spiedu, cik varēju. Beigās pirmais, forši." Savukārt otrā vietā ierindojās Vitālijs Parakininks no Lietuvas, bet 3. vietā – Rannus Ervins.

"Superstock 600" klasē no otrās starta pozīcijas, pirmo vietu izcīnīja Gints Apinis ar turpat sešu sekunžu pārsvaru, otrais – igaunis Jānus Sāsmā, bet 3.vietā, pazaudējot savu pirmo starta pozīciju, palika sportists no Krievijas Daņila Krasņiks.

Savukārt C1200/C600 klasē pirmā apļa laikā, trasē tika izlikti sarkanie karogi, jo diezgan smagu kritienu piedzīvoja sportists no Igaunijas. Rezultātā pēc atkārtota starta, saglabājot katrs savu starta pozīciju, pirmais trijnieks palika nemainīgs, attiecīgi pirmais – Jevgēņijs Lavriņenko, otrais – Artis Skulte, bet trešais Ģirts Zariņš ("SFRTMotorsports").

Kā stāsta Artis Skulte ("Road Racing Riga"), braukt esot bijis ļoti grūti: ,,Šausmīgi karsts, grūti, bet prieks par to, kas ir izdarīts. Šausmīgi slīdēja. Slīdēja praktiski jebkurā no līkumiem, bet, kā jau es teicu, baigi forši. Diena grūta, smaga, bet rezultāts labs."

C600 klasē pirmais – Nerijus Laurinaits, otrais – Ansis Cers, trešais Mants Rajacks, bet "Supersport 300" pirmā vieta Hugo-Brentam Freimanam, 2. vieta Andrē Kosteram un trešā palika Selīna Kazakova.

Retro klases pirmo vietu izcīnīja Kaspars Brigzne, otro Kārlis Jakimovs, bet trešo Krišjānis Galiņš.

Baltijas un Latvijas čempionāta pasākuma organizētājs Adoms Dautarts stāsta, ka kopumā esot ļoti apmierināts: ,,Laikapstākļi bija labi, varbūt pat par daudz labi priekš labākā apļa. Šoreiz pirmo reizi sanāca rīkot atsevišķu "Superbike" klases sacensību braucienu Biķernieku trasē. Kas tiešām ir liels notikums, jo tas nozīmē, ka visas klases aug, parādās aizvien jauni spēcīgi braucēji Baltijas čempionātā, un mēs vairs nebaidāmies ierasties uz Biķerniekiem. Tā kā, jā, kopumā labs pasākums un gaidām nākamo posmu Lietuvā."

Arī Igaunijas B1200 klases sportists Igors Kolektors dalās iespaidos par Biķerniekiem: ,,Pagājušo gadu, kad es te ierados pirmo reizi, bija diezgan liels šoks, salīdzinot ar citām trasēm, bet, ja sanāk uzķert ritmu, tad tā sāk patikt. Tā ir diezgan interesanta, nav diez ko droša, bet laba trase. Vakar es šeit ierados ar jaunu moci un sajūtas bija diezgan sliktas, bija ļoti karsti un slideni, bet sacensības patiesībā bija ļoti labas – ar apļa rekordu. Finišēju kā startēju, es domāju, ka viss ir labi."

Nākamais posms Baltijas čempionātā norisināsies 10.-11. jūlijā Nemuno Žiedas trasē Lietuvā.