Dzanardi 21 gadu vecais dēls pārliecināts par atveseļošanos

Aleksa Dzanardi dzīvībai vairs briesmas nedraud, un ir "iedrošinoši signāli" par viņa atveseļošanos, Dzanardi dēls Nikolo teica trešdien publicētajā intervijā.

Bijušais F-1 braucējs un paralimpiskais čempions, kurš tika smagi savainots 19. jūnija ceļu satiksmes negadījumā, pēc vairāk nekā mēneša slimnīcā otrdien tika nogādāts rehabilitācijas klīnikā.

"Tētis to izdarīs, esmu pārliecināts. Viņš to izdarīs arī šoreiz. Un kādu dienu mēs par to runāsim. Viņš runās ar mani un arī ar maniem (nākotnes) bērniem. Esmu cerību pilns, un tāpat arī mamma," Nikolo stāstīja laikrakstam "Corriere della Sera".

21 gadu vecais jaunietis pastāstīja, ka viņa tēvs nav pie samaņas un var neatgūt redzi.

"Svarīgi ir, vai mēs varēsim atkal sazināties ar viņu. Mums priekšā ir ļoti garš ceļš, bet tas beidzot ir ceļš no kalna lejup," viņš teica.

Pēc Nikolo teiktā Dzanardi atveseļošanās "ir notikusi daudz ātrāk, nekā mēs to gaidījām. Bet mums nevajadzētu būt pārsteigtiem – tas ir tētis. Šī cilvēka enerģija ir neticama, viņa spēks ir ārkārtējs."

Pagājušajā mēnesī Dzanardi cieta smagus smadzeņu un galvaskausa ievainojumus roku divriteņu sacīkšu laikā Toskānā. Pēc avārijas viņš tika operēts trīs

reizes un tika turēts mākslīgi izraisītā komā līdz pagājušajai nedēļai.

Tomēr 53 gadus vecais itālis ir pazīstams ar to, ka nekad nepadodas.

Viņš pārgāja uz parariteņbraukšanu, zaudējot abas kājas 2001. gada sacīkšu negadījumā Vācijā, bet pēc tam izcīnīja četras zelta un divas sudraba medaļas 2012. un 2016. gada paralimpiskās spēles.