Džonatans Rī kļuvis par pasaules motošosejas superbaiku čempionu piekto gadu pēc kārtas

Džonatans Rī no "Kawasaki Racing Team WorldSBK" ar uzvaru noslēdza 2019. gada sezonu motošosejas sezonu jaudīgākajā un ātrākajā sporta klasē un piekto reizi pēc kārtas izcīnīja prestižo pasaules superbike (World SBK) titulu.

2019. gada "Motul FIM Superbike" pasaules čempionāta sezonas sacensības noslēdzās pagājušajās brīvdienās Kataras galvaspilsētā Dohā. Otro vietu prestižajās motošosejas sacensībās ieguva spāņu braucējs Alvaro Bautista (ARUBA.IT Racing Ducati), aiz sevis atstājot trešajā vietā angļu braucēju Aleksu Lovu (Pata Yamaha WorldSBK Team).

Džonatans Rī dalījās iespaidos pēc uzvaras Kataras sacensībās: "Es tik ļoti gribēju uzvarēt šo posmu. Paldies manai komandai par lielisko motociklu! Sacensību gaitā mēs veicām ievērojamas izmaiņas motociklam un tas ir attaisnojies. Esmu sasniedzis lielāko sasniegumu savā karjerā. Esmu ļoti lepns."

Motošosejas "Supersport" klasē 2019. gada Pasaules čempiona titulu izcīnīja Rendijs Krumenašers (Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team) un "Supersport 300" klasē pasaules čempiona titulu izcīnīja Manuels Gonzaless (Kawasaki ParkinGO Team).

Nākošais gads motošosejas superbaiku pasaules čempionātā būšot vēl interesantāks, jo dažās no vadošajām sacensību komandām plānotas nozīmīgas izmaiņas. Jau šobrīd ir zināms, ka Alvaro Bautista (ARUBA.IT Racing Ducati) dosies uz "Honda" komandu, bet viņa vietā pievienosies angļu braucējs Skots Redings, kas ar 2019. gada čempiona titulu sevi ir pierādījis, "Bennetts British Superbike" motošosejas čempionātā braucot "Ducati" komandā. Savukārt Alekss Lovs (Pata Yamaha WorldSBK Team) pievienosies "Kawasaki Racing Team WorldSBK" komandai, Topraks Razgatlioglu no "Turkish Puccetti Racing team" pāries uz "Pata Yamaha WorldSBK" komadu, Jūdžins Lavertijs no "Team Goeleven - Ducati" pāries uz "BMW Motorrad WorldSBK" komandu un Leons Haslams no "Kawasaki Racing Team WorldSBK" pievienosies Alvaro Bautista uz "Honda" komandu.