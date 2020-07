F-1 apstiprina posmus Portimāunā, Nirburgringā un Imolā

F-1 vadība turpina darbu pie šīs sezonas sacensību kalendāra un apstiprinājusi posmus Portugāles pilsētā Portimāunā, Nirburgringas trasē Vācijā un Itālijas pilsētā Imolā, vēsta čempionāta mājaslapa.

Portimāunas trase pirmo reizi uzņems F-1 posmu, bet Imolā sacensības notiks pirmo reizi kopš 2006. gada. Savukārt Nirburgringā F-1 mašīnas nebija pulcējušās kops 2013. gada. Pagājušajā sezonā Vācija posms risinājās Hokenheimā.

Nirburgringā F-1 galvenās sacensības notiks 11. oktobrī, Portimāunā F-1 spēkrati startēs 25. oktobrī, bet Imolā – 1. novembrī.

Līdz ar to šobrīd F-1 čempionātā apstiprināti 13 posmi, taču tie visi notiek Eiropā. Darbs pie čempionāta kalendāra turpinās.

Šajā sezonā aizvadīti trīs posmi - divi Austrijā un viens Ungārijā. Savukārt nākamie divi posmi notiks Lielbritānijā, Silverstonas trasē.

Our weekends plans sorted through to November 🗓#F1 pic.twitter.com/AvHYd3UhCc