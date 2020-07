F-1 apstiprina vēl divus posmus

F-1 čempionāta vadība turpina darbu pie šīs sezonas kalendāra un apstiprinājusi posmus Itālijā un Krievijā, vēsta F-1.

Līdz šim bija nosauktas pirmo astoņu posmu norises vietas – pirmās divas sacīkstes risinās Austrijā, pēc tam komandas sacentīsies Ungārijā, savukārt pēcāk nākamie divi posmi risināsies Lielbritānija. Tam sekos Spānijas, Beļģijas un Itālijas posmi.

Tagad apstiprināti vēl divi posmi. Pēc Itālijas trasē Monzā gaidāmā posma komandas paliks šajā valstī un 13. septembrī sacentīsies Mudželo trasē. Tā būs pirmā reize, kad tur notiks prestižākās autosporta klases sacensības Savukārt tad 27. septembrī sacensības notiks Krievijas pilsētā Sočos, kas jau iepriekšējās sezonās uzņēmusi F-1.

Mudželo trase pieder "Ferrari" komandai, un šis posms būs simbolisks ar to, ka tā būs "Ferrari" 1000. sacīkste F-1.

Līdz ar to šajā sezonā šobrīd apstiprināti desmit posmi, un F-1 vadība turpinās darbu pie kalendāra veidošanas.

We've added some more dates for your diary 📒 #F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

Long straights, fast corners and plenty of room for excitement 🙌

We can't wait to race at Mugello 😍🇮🇹#F1 pic.twitter.com/cttC3uOv3t