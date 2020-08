‘Ferrari’ ir sarūgtināta un dusmīga, saka komandas vadītājs

F-1 komanda “Ferrari” ir sarūgtināta un dusmīga pēc ļoti neveiksmīgā posma Beļģijā, kurā abi piloti Sebastjans Fetels un Šarls Leklērs nespēja iekļūt punktos, atzina komandas vadītājs Matia Binoto.

"Ferrari" šajā sezonā uzrāda vājus rezultātus, lai arī ir viena no bagātākajām čempionāta komandām. "Ferrari" mašīnu dzinēji vairs nav tik jaudīgi, kā pagājušajā sezonā, kas varētu būt saistīts ar to, ka iepriekš viņi pielietoja neatļautus paņēmienus, lai iegūtu pārsvaru pār konkurentiem. Jau vēstīts, ka FIA aizvadītās sezonas izskaņā pārbaudīja "Ferrari" dzinējus, ar kuriem Sebastjans Fetels un Šarls Leklērs savās formulās taisnēs ieguva ievērojamu ātruma pārsvaru pār konkurentiem. Pēc vairāku mēnešu izmeklēšanas FIA paziņoja, ka ar "Ferrari" ir panākta abpusēja un slepena vienošanās, lai izvairītos no negatīvām sekām, kas saistīta ar ilgu tiesvedību.

Posmā Beļģijā Fetels un Leklērs pārsvarā cīnījās ar vājākajām komandām un nespēja tik pie punktiem. Fetels ierindojās 13. vietā, bet Leklērs bija 14. Sezonas kopvērtējumā Leklērs ir piektajā vietā, līderim Lūisam Hamiltonam zaudējot vairāk nekā 100 punktus, bet Fetels ar pieticīgiem 16 punktiem ir 13. pozīcijā.

"Mēs esam sarūgtināti un dusmīgi, tāpat kā līdzjutēji. Šis ir grūts posms sezonā, to zinājām, jau pašā sākumā. Šādos brīžos mums jāskatās uz priekšu, lai pārvarētu šo grūto periodu. Tas ir vienīgais veids, kā tikt ārā no šīs situācijas," sacīja Binoto, kuru citēja portāls "motorsport.com".

Arī nākamais posms "Ferrari" komandai nebūs viegls, jo sacensības notiks Monzas trasē, Itālijā, kur arī ir garas taisnes un daudz izšķir dzinēja jauda.