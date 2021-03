'Ferrari' kā pēdējā prezentē savu 2021. gada F-1 modeli

F-1 čempionāta leģendārākā komanda "Ferrari" trešdien kā pēdējā prezentēja savu 2021. gada modeli, kura krāsojumā ir divu toņu sarkanā krāsa, kā arī redzama zaļas krāsa titulsponsoram.

"Ferrari" nākamajā sezonā mēģinās atgūties no savas sliktākās sezonas 40 gadu laikā. Nākamajā sezonā komandas piloti būs Šarls Leklērs un Karloss Sainss.

The #SF21 in all its beauty 😍#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/HNQLM87cO3