'Ferrari' prezentē savu sarkanā un melnā krāsoto F-1 mašīnu

F-1 čempionāta leģendārā "Ferrari" komanda ceturtdien prezentēja savu jauno "F1-75" modeli, ar kuru tā startēs nākamās sezonas čempionātā. Formulai būs jauns krāsojums, un ierasti sarkanais bolīds šoreiz startēs ar melnas krāsas spārniem.

"Ferrari" nākamajā sezonā centīsies atgriezties cīņā par F-1 čempionu titulu, un otro sezonu pēc kārtas komandas piloti būs Karloss Sainss un Šarls Leklērs.

It's finally here 😍

Abi braucēji norādīja, ka viņiem patīk jaunās mašīnas krāsojums, bet Sainss izcēla to, ka mašīna izskatās agresīva. Abi pauda cerību, ka mašīna būs ātra.

Šim "Ferrari" modelim nosaukums "F1-75" dots par godu 75 gadu jubilejai kopš "Ferrari" izstrādāja savu pirmo ielas auto modeli "Ferrari 125S".

Aizvadītajās dienās arī "Williams" komanda prezentēja savu jauno mašīnu. Komanda no Lielbritānijas nākamajā sezonā startēs tumši zilās krāsas formulā. "Williams" jaunajā F-1 ērā mēģinās turpināt savu progresu un regulāri cīnīties par augstām vietām.

"Williams" nākamajā sezonā pārstāvēs Nikolass Latifi un Alekss Albons.

Your FW44, ready for the challenges of 2022 💪 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI

Arī "AlphaTauri" komanda parādījusi savu jaunās formulas krāsojumu. Lai arī krāsu tonis nav būtiski mainījies, šogad šī komanda būs tumšāka un mazāk dominēs baltā krāsa.

Vienības piloti būs Pjērs Gaslī un Juki Cunoda, kuri prezentācijas video bija daļa no modes šova.

a night out on the town with the AT03! 🌙 pic.twitter.com/oC0N6XE7BL