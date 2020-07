Fetels sazinās ar 'Racing Point' par iespējamo pievienošanos komandai

Četrkārtējais F-1 čempions Sebastjans Fetels sazinās ar "Racing Point" komandas vadību, lai pārrunātu iespējamo sadarbību nākamajā sezonā, raksta portāls "motorsport.com".

Kopš "Ferrari" nolēma nepiedāvāt Fetalam līgumu uz 2021. gada sezonu, vācieša nākotne prestižajā autosporta čempionātā ir neskaidra. Citas TOP 3 komandas – "Mercedes" un "Red Bull" – noliegušas, ka plāno nolīgt Fetelu, jo viņiem ir savu braucēji, ar kuriem turpinās strādāt nākamajā sezonā.

"Racing Point" šajā sezonā ir ievērojami progresējusi, kas galvenokārt saistīts ar to, ka komanda atdarinājusi pagājušās sezonas "Mercedes" formulu. Šai komandai līgums uz nākamo sezonu ir ar Serhio Peresu, bet Lensa Strola nākotne komandā nav apdraudēta, jo viņa tēvs Lorenss iegādājies vienību.

"Racing Point" komandas direktors Otmārs Šafnauers iepriekš sacījis, ka viņš neplāno kādu savu braucēju aizstāt ar Fetelu. Tomēr nākamajā sezonā šī komanda tiks pārsaukta par "Aston Martin", un pār šo autoražotāju kontroli ieguvis Strols vecākais. Tāpēc četrkārtējā pasaules čempiona piesaistīšana varētu būt izdevīga ne tikai no snieguma viedokļa, bet arī no mārketinga. Tiek ziņots, ka vienības jau sākušas pārrunas, tomēr to nopietnība šobrīd nav publiski zināma.

Peresa līgumā varētu būt atruna, kas ļauj komandai pārtraukt sadarbību. Tā kā komanda kļūs finansiāli neatkarīgāka, fakts, ka Peresa sponsori dod komandai naudu, varētu kļūt mazāk nozīmīgs.

Arī Vācijas medijos parādījusies informācija, ka Fetels aizvada sarunas ar "Racing Point".