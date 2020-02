'Formula E' laicīgi prezentē nākamās sezonas uzprišinātās mašīnas

Elektronisko formulu sacensību seriāls "Formula E" publiskojis nākamās sezonas mašīnu izskatu, ar kurām piloti cīnīsies par pasaules čempiona titulu.

Jau vēstīts, ka, sākot ar 2020./2021. gada sezonu "Formula E" čempionātam būs Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) pasaules čempionāta statuss.

Šosezon "Formula E" startē ar otrās paaudzes elektriskajām formulām, kas krasi atšķiras no pirmās versijas. Čempionāta rīkotāji lēmuši, ka nākamajā sezonā to izskats tiks vēl nedaudz uzlabots.

Nākamajā sezonā "Formula E" mašīnām būs citādāks priekšējais antispārns, jauna aizmugures puses "spura" un izliekts aizmugurējais antispārns.

"Futūriskais izskats atkal apliecina "Formula E" inovāciju gan tehniskajā, gan vizuālajā ziņā," teica čempionāta vadītājs Alehandro Agags. "Jaunās mašīnas izskatās pieslīpētāka un veiklāka.

2020./2021. gada sezonas "Formula E" mašīna:

