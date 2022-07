Foto: Autosporta komanda 'LV Racing' prezentē ekskluzīvu TCR klases automašīnu

Rīgas Motormuzejā pirmdien tika prezentēta pasaulē modernākā TCR klases automašīna 'Audi RS3 LMS TCR GEN2', kuru savā īpašumā iegādājusies Latvijā straujāk augošā autošosejas komanda "LV Racing", informēja komanda.

Automašīnai izvēlēts unikāls dizains, kas izceļas un iekļaujas komandas kopējā tēlā, kuru pēdējos gados autošosejas sacensībās ir novērtējis neviens vien sporta entuziasts un profesionālis.

Ar šādu automašīnu pasaules čempionātā 2022. gada sezonā, piedalās tikai "Audi Sport" rūpnīcas piloti. Kopumā, uz šo brīdi, ir saražotas 26 šādas automašīnas, to skaits ir limitēts. Nākamo trīs gadu laikā to skaits nepārsniegts 100 automašīnas visā pasaulē.

Prezentācijā piedalījās visa autošosejas "LV Racing" komanda, Latvijas Automobiļu federācijas pārstāvji, kā arī piloti, kuri ar šo automašīnu piedalīsies TCR grupas sacensībās Latvijā, kā arī ārpus tās.

"Es teiktu tā, mums šis ir labākais, ko par naudu iespējams nopirkt," teica Lauris Vīgants, komandas vadītājs. "Esam iegādājušies jaunākās paaudzes Audi sporta automašīnu. Iepriekšējais auto skrēja gana labi un neko vairāk nevarētu vēlēties, bet redzot komandas izaugsmi, mēs gājām uz priekšu. "LV Racing" komanda, ja tā var teikt, ir traka - ir doma, ir mērķis un visi tajā esam uz visiem 100%, ejam un darām! Mūsu garāžā ir nonākusi 1 no 26 līdz šim saražotajām automašīnām, šajā gadā plānots sagatavot kopumā 60, bet tuvāko trīs gadu laikā to skaits nepārsniegs 100 visā pasaulē. Komandas galvenais uzdevums būs izprast šī auto nianses, jo šī jaunās paaudzes automašīna ļauj īpaši pielāgot to konkrētam braucējam, kas būtiski atvieglo braukšanu dažādos apstākļos. Salīdzinot ar iepriekšējo versiju, es teiktu, ka šai automašīnai ir veikti dažādi vērtīgi uzlabojumi. Esot ražotnē, "Audi Sport" inženieris atklāja, ka viņš ļoti lepojās ar to, ko viņi ir sasnieguši un paveikuši šī auto izstrādē."

Starptautisku autošosejas sacensību dalībnieks un "LV Racing" pilots Ivars Vallers ieskicēja arī šīs sezonas plānus: "Šogad plānojam startēt pēdējās divās Baltijas autošosejas čempionāta sprinta sacensībās, TCR ieskaitē, kā arī Pērnavas 6h izturības sacīkstēs. Noteikti pirms sacensību režīma aizvadīsim treniņus, kuri ir ļoti būtiski, lai spētu pielāgoties jaunajai automašīnai, ļoti svarīgi ir iegūt pēc iespējas vairāk datu, lai atklātu optimālāko regulējumu gan sprinta, gan izturības sacensībām. Es pieļauju, ka "Audi" ir strādājis, lai pilnveidotu jauno automašīnu, balstoties uz nepilnībām, kuras tika atklātas iepriekšējās paaudzes automašīnā – tas nozīmē, ka šis būs vēl labāks un konkurētspējīgāks modelis,"

Savukārt Baltijas autošosejas čempions Valters Zviedris norādīja, ka būs jāiegulda daudz darba un jāpavada laiks treniņos, lai pierastu un tiktu pie laba ātruma. "Es uzskatu, ka komanda ir augsta līmeņa, arī braucēji pieredzējuši, kopā mēs varam tikt līdz augstvērtīgam rezultātam. Diemžēl vēl nav izdevies doties trasē ar šo auto, tāpēc, braukšanas ziņā, grūti spriest par būtiskākajām atšķirībām starp jauno un iepriekšējo paaudzi, to uzzināsim praktiski izmēģinot. Uzzinot par niansēm automašīnā, patīkami pārsteidz, ka to varēs viegli pielāgot braucējam, uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga nianse, jo izturības sacensībās piedalās divi vai vairāk piloti," teica Zviedris. "Šogad primāri brauksim "BMW CUP" sacensībās, noteikti aizvadīsim treniņus ar jauno "Audi", bet, ja izdosies piesaistīt finansējumu, tad startēsim 6h izturības sacensībās Pērnavā. Sezonas noslēgumā norisināsies Starptautiskās Motoru sporta spēles, tās varētu saukt par autosporta olimpiskajām spēlēm. 2019. gadā pārstāvēju valsts komandu ar iepriekšējās paaudzes "Audi" citā autošosejas komandā, bet šajā sezonā vēlētos turp doties ar savu, "LV Racing' komandu."

Latvijas Automobiļu federācijas ģenerālsekretāre Linda Medne uzsvēra, ka šis ir ļoti nozīmīgs notikums, arī Latvijā ir ieradusies pasaules līmeņa autosporta tehnika. "Mēs varam lepoties, ka pašmāju piloti varēs sacensties ar to gan Latvijā, gan sacensībās Eiropā un pasaulē. Federācija priecājas, ka Latvijā ir komandas, kuras domā par izaugsmi un ir spējīgas nodrošināt pilotus ar tik augstas klases automašīnām un dot iespēju sportistiem parādīties arī starptautiskā mērogā," teica Medne.