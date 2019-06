Foto: Baltijā prezentēts 200 tūkstoš eiro vērtais sacīkšu auto 'VW Polo GTI R5'

Leģendārajiem "Volkswagen" (VW) "GTI" saimes automobiļiem īpaši veltītā pasākumā, kas 12. jūnijā norisinājās Lietuvas pilsētas Kauņas "Nemuno Žiedas" trasē, "Juta Racing" autosporta komanda kopā ar savu vadošo braucēju Vitautu Švedu prezentēja "Polo GTI R5" – unikālo, vairāk nekā 190 000 eiro vērto sacīkšu spēkratu.

"Braukt ar "Polo GTI R5" mūsu komandai būs kā sapņa piepildījums. Mums braukt ar šo automobili jau ir sasniegums. Mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim ar "Polo GTI R5" doties sacīkšu trasēs un sniegt mūsu faniem un skatītājiem satriecošu šovu. Mēs arī uzskatām, ka ar šādu auto mēs būsim gatavi sasniegt jaunus panākumus. Pirmais mūsu starts ar "Polo GTI R5" tiek plānots ERČ Polijas posmā jūnija beigās," norāda Šveds.

"Jaunais "Polo GTI R5" ir ekskluzīvs rallija auto, kas aprīkots ar tehnoloģijām un modernākajiem risinājumiem. Mēs esam lepni par to, ka no tikai 30 saražotiem automobiļiem vismaz ar vienu brauks Baltijas komanda. VW novēl "Juta Racing" šajā sezonā uzrādīt lieliskus rezultātus. Esam pārliecināti, ka "Polo GTI R5" būs nozīmīgs papildinājums braucēju pirmšķirīgajām prasmēm," uzsver VW zīmola vadītājs Baltijas valstīs Justs Nekrošius.

"Polo GTI R5" izstrādāts saskaņā ar to pašu filozofiju, ar kādu tika radīts ārkārtīgi veiksmīgais "Polo R WRC2". "Polo GTI R5" ir veidots tā, lai atbilstu WRC2 prasībām, kā to nosaka Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA). Ņemot vērā to, ka WRC2 automašīnu jauda ir stingri ierobežota, autoražotāji koncentrējas uz aerodinamiku, kontroli, šasiju, balstiekārtu un citām detaļām.

"Polo GTI R5" ir aprīkots ar 1,6 litru dzinēju, kas arī atrodams "Polo GTI", "Golf GTI" un "Golf GTI TCR" divu litru versijā. Saskaņā ar WRC2 noteikumiem, dzinēja darba tilpums ir 1600 cm3, tas attīsta 200 kW jaudu (272 ZS), kas četru riteņu piedziņai tiek nodota ar piecu ātrumu sekvenciālo pārnesumkārbu.

Automašīna līdz 100 km/h sasniedz vien 4,1 sekundē un spēj attīstīt maksimālo ātrumu aptuveni 200 km/h. Četru durvju tērauda virsbūve ir papildus stiprināta saskaņā ar FIA noteikumiem, kā arī izmantotas papildu drošības komponentes.