Grožāna avārija: kas glāba braucēja dzīvību?

Francijas autosportists Romēns Grožāns F-1 čempionāta posmā Bahreinā piedzīvoja ļoti šaušalīgu avāriju, no kuras viņš izspruka sveikā bez nopietnām traumām. Tas tikai apliecina, ka autosportā ieviestie drošības pasākumi darbojas, jo pirms pāris gadiem šāda veida avārija būtu paņēmusi braucēja dzīvību.

Jau vēstīts, ka Bahreinas posms iesākās ar ļoti smagu "Haas" komandas braucēja Grožāna avāriju. Pēc tās viņš tika nogādāts slimnīcā, kur viņam apkopa rokas un muguras apdegumus. Otrdien viņš tiks izrakstīts no slimnīcas, bet nākamajā posmā, kas arī notiks Bahreinā, nepiedalīsies.

Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) uzsākusi avārijas izmeklēšanu. "Haas" komanda līdz šim nav aizskārusi mašīnas paliekas, lai netraucētu izmeklēšanu. "Nekādas steigas nav, jo neko no šīs automašīnas nevar izmantot. Mēs sāksim būvēt jaunu mašīnu nākamajai nedēļas nogalei," teica "Haas" komandas vadītājs Gunters Šteiners.

Sebastjans Fetels no "Ferrari" komandas pēc sacensībām vērsa uzmanību uz to, kas šajā avārijā bija ārpus mūsdienu autosporta drošības standartiem. "Svarīgākais, ka viņš tika ārā no mašīnas. Es pat nezinu, kā tas bija iespējams. Taču aizsargbarjerai šādi nevajadzētu sadalīties. Tas ir labi, ka mašīnas tagad ir drošākas nekā iepriekš. Tāpat arī mašīnai tā nevajadzētu uzliesmot. Ir ļoti daudz drošības pasākumi, lai tas tā nenotiktu. Nezinu, kas notika," pēc sacensībām intervijā "Sky Sports F1" teica Fetels.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem