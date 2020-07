Hamiltons lietus laikā Špīlbergā izcīna savu 89. uzvaru kvalifikācijā

Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta šīs sezonas otrā posma kvalifikācijā Austrijā, Špīlbergas trasē, lietainos apstākļos uzvaru izcīnīja pasaules čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" vienības.

Jau ziņots, ka lietus dēļ tika atcelti sestdien paredzētie trešie treniņbraucieni, un aizkavējās arī kvalifikācijas sacensības, kas iesākās ar drošības mašīnas došanos trasē, pārbaudot tās segumu.

Hamiltons savu ātrāko apli 4,318 kilometrus garajā "Red Bull Ring" trasē Špīlbergā veica minūtē un 19,273 sekundēs, izcīnot F-1 rekorda vērto 89. uzvaru kvalifikācijā.

Otrais svētdien startēs "Red Bull" pārstāvis Makss Verstapens, kurš bija pārāks otrajā treniņbraucienu sesijā piektdien. Viņš no Hamiltona atpalika par 1,216 sekundēm, bet trešais ar 1,398 sekunžu atpalicību no uzvarētāja bija Karloss Sainss no "McLaren".

Sainsam blakus otrajā rindā sacensības svētdien uzsāks pirmā posma uzvarētājs Valteri Botass no "Mercedes", kurš pirms nedēļas sezonas pirmā posma sacensībās finišēja otrais.

Piektais startēs "Renault" pilots Estebans Okons, sestais – Lando Noriss ("McLaren").

Daniels Rikjardo ("Renault") pēc iespaidīgas avārijas piektdien svētdien startēs devītais - vietu priekšā pasaules eksčempionam Sebastianam Fetelam no "Ferrari".

Kad pirmajā kvalifikācijas sesijā bija atlikušas vien divas minūtes, savu "Alfa Romeo" braucamo nenovaldīja Antonio Džovinaci, krietni apskādējot savu formulu un liekot trasē izkārt sarkanos karogus. Savukārt viņa komandasbiedrs pasaules eksčempions Kimi Reikenens netika pie otrās kvalifikācijas kārtas, ierindodamies 16. vietā.

Otrās kvalifikācijas kārtas lielākais pārsteigums bija "Ferrari" pilota Šarla Leklēra palikšana 11. vietā, no trešās kvalifikācijas kārtas un komandasbiedra Sebastiana Fetela atpaliekot par 0,083 sekundēm.

Piektdienas treniņbraucienos ātrākais bija Verstapen, kurš 4,318 kilometrus garo trasi izbrauca vienā minūtē un 3,660 sekundēs, par 0,043 sekundēm apsteidzot Valteri Botasu no "Mercedes", bet 0,217 sekundes ātrākā laika īpašniekam zaudēja Serhio Peress ("Racing Point").

Ceturto pozīciju izcīnīja Peresa komandas biedrs Lenss Strols, bet aiz viņa ierindojās Karloss Sainss ("McLaren") un Lūiss Hamiltons ("Mercedes").

Tikai devīto un 16. vietu pēc piektdienas treniņbraucieniem ieņem abi "Ferrari" piloti attiecīgi Šarls Leklērs un Sabastians Fetels.

Pagājušās nedēļas nogalē Špīlbergas trasē notika šīs sezonas pirmais posms. Ātrākais izrādījās Botass, bet otrais finišēja Leklērs.

Pēc diviem etapiem Austrijā nākamais posms 19. jūlijā gaidāms Ungārijā.

Šosezon bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (22), taču pandēmijas dēļ organizatori nolēmuši pieturēties pie 18 posmu norises.

Iepriekšējā sezonā par pasaules čempionu tika kronēts Hamiltons, kurš triumfēja sesto reizi karjerā un trešo reizi pēc kārtas.