Jonass MXGP Trento posma kvalifikācijā ieņem 13. vietu

Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien Trento ieņēma 13. vietu Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) pasaules motokrosa čempionāta MXGP klasē piektā posma kvalifikācijā.

"Husqvarna" rūpnīcas komandu pārstāvošais Latvijas motosportists kvalifikācijas uzvarētājam slovēnim Timam Gajseram piekāpās gandrīz 43 sekundes. Otro vietu ieņēma Spānijas motosportists Horhe Prado, bet trešais bija austrālietis Mičels Evanss.

Posma divi braucieni norisināsies svētdien.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 186 punktiem ir Gajsers, 165 punktus iekrājis Prado, bet trešais ar 144 punktiem ir francūzis Maksims Reno. Jonass ar 72 punktiem ir 11. pozīcijā.

Savukārt Eiropas čempionātā MX125 klasē pirmajā braucienā Kārlis Reišulis ieņēma trešo vietu, atpaliekot no ātrākā braucēja Aleksisa Fuerī no Francijas gandrīz pusminūti. Desmitajā vietā ierindojās Uldis Freibergs, bet Jānis Reišulis no sacensībām izstājās.

Jau ziņots, ka pirmajā posmā Lielbritānijā Jonass nepiedalījās iekaisušu plaukstas locītavas cīpslu operācijas dēļ. Pēc otrā posma, kurā rokai bija atnākušas vaļā šuves, Beļģijā tika veikta vēl viena operācija, bet trešajā posmā – Argentīnas "Grand Prix" – pēc savas pirmās uzvaras kvalifikācijā Jonass ierindojās ceturtajā vietā un ceturto posmu Portugāles "Grand Prix" viņš noslēdza piektajā pozīcijā.

2021. gada čempionātā uzvarēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, aiz sevis atstājot francūzi Romēnu Fevru un slovēni Timu Gajseru. Herlingss un Fevrs savainojumu dēļ šajā sezonā vēl nav startējuši.

Latvijas motosportists Jonass, kurš sezonas divos noslēdzošajos posmos nestartēja, sezonu noslēdza astotajā pozīcijā.

Šosezon pasaules čempionātā paredzēti 20 posmi un sestais no tiem notiks 24. aprīlī Ķegumā.