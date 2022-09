Kristofersons pirmajā dienā Biķernieku trasē pieveic Hansenus, latvieši sāk cerīgi

Sestdien notikušajā "Ferratum World RX of Rīga-Latvia" dubultposma pirmajā sacensību dienā Biķernieku trasē pēc spraigas cīkstēšanās ar brāļiem Hanseniem par "World RX" 2022. gada sezonas otrā posma uzvarētāju kļuva Johans Kristofersons. FIA Eiropas čempionāta ieskaitē Jānis Baumanis un Ronalds Baldiņš pirmo dienu noslēdza labāko pieciniekā, kamēr Roberts Vītols apliecināja ātrumu RX2e ieskaitē, dienas izskaņā ierindojoties trešajā vietā, informēja organizatori.

Sacensības noslēgsies svētdien, 4. septembrī, kad paredzēts "World RX" sezonas trešais posms, kā arī "Euro RX1" un RX2e sacensību noslēgums.

To, ka trasē gaidāmas spraigas cīņas apliecināja jau rīta notikumi "SuperPole" izcīņā. Divu pasaules čempionu duelī Johans Kristofersons ar "Volkswagen RX1e" veica trasi tikai par 0,011 sekundēm ātrāk nekā Timijs Hansens pie "Peugeot 208 RX1e" stūres.

Abi pēdējo gadu čempioni turpināja savu uzvaras gājienu pirmajā kvalifikācijas braucienā. Pirmajā aplī nonācis priekšā savas komandas biedram Olem Kristianam Veibijam, Kristofersons pārliecinoši uzvarēja savā braucienā. Uzreiz pēc tam brāļi Hanseni trasē atradās ciešāk kopā, ko apliecināja arī rezultāti – abi iespraucās starp Kristofersonu un Veibiju otrajā un trešajā pozīcijā, virsroku gūstot Timijam.

Notikumi sagriezās kājām gaisā otrajā kvalifikācijā. Kristofersons startā nonāca aiz Timija Hansena un Niklasa Gronholma un uzreiz devās džokera aplī, lai tiktu pie brīvas trases. Cerētā taktika nedeva rezultātu, jo Timijs Hansens atbildēja apli vēlāk. Nonācis vadībā, Gronholms palika pamattrasē līdz pat pēdējam aplim. Atgriežoties no džokera sekcijas tieši priekšā Hansenam, abas mašīnas piedzīvoja nelielu kontaktu, taču vietu izkārtojums saglabājās nemainīgs. Ar uzvaru savā braucienā Gronholmam pietika vien otrajai vietai kopējā ieskaitē, jo pāris minūtes iepriekš Kevins Hansens krietni brīvākā trasē Biķernieku trases piecus apļus pieveica par vienu sekundi ātrāk.

Progresa kārtā, brāļiem Hanseniem startējot blakus, šoreiz pārāks izrādījās Kevins. Kopīgiem spēkiem viņiem izdevās atstāt Veibiju trešajā vietā, bet Klāra Andersone izslīdēja no trases, zaudējot gandrīz 20 sekundes. Otrajā braucienā pirmās divas vietas ieguva abi pagājušā gada Rīgas posma uzvarētāji Johans Kristofersons un Niklass Gronholms. Čempionāta debitants Gustavs Bergstroms pārliecinoši pieveica Renē Mjunihu duelī par trešo pozīciju.

Gronholma cerībām uz labu rezultātu punktu pielika pusfināls. Pēc vāja starta neizdevās arī brauciens, paliekot trases malā, kamēr Kevins Hansens un Ole Kristians Veibijs nodrošināja sev vietu finālā. Pārsteigumu otrā pusfināla startā sagādāja Gustavs Bergstroms, izbraucot pirmo līkumu sēriju kā līderis. Timijs Hansens un Johans Kristofersons meklēja ceļu garām, tomēr nebija sekmīgi. Kristofersons kā pirmais no līderu grupas devās džokera aplī. Taktika atmaksājās, ļaujot brīvā trasē uzrādīt apļu laikus, ar ko pietika uzvarai braucienā. Timijs Hansens finišēja otrais, taču arī Bergstroms iekļuva lielajā finālā.

Dienas izšķirošajā braucienā, visiem pieciem finālistiem startējot blakus, abi pusfinālu uzvarētāji Kevins Hansens un Johans Kristofersons izrāvās visiem pa priekšu. Sajutis ātruma pārsvaru, Kristofersons devās džokera aplī pirms Hansena, kura centieni saglabāt pozīciju apli vēlāk nebija sekmīgi. Par līderi uz brīdi kļuva Timijs Hansens, kurš pēc sava džokera veikšanas nonāca aiz jaunākā brāļa, sasniedzot finišu trešajā vietā, priekšā Olem Kristianam Veibijam un Gustavam Bergstromam. Kristofersonam šī bija otrā uzvara pēc kārtas, atkārtojot Norvēgijas posmā sasniegto.

"Komanda paveica lielisku darbu pirms sacensībām, jo mašīna jutās lieliski jau no pirmajiem apļiem. Turpinājumā komandas biedri paveica lielisku darbu. Ļoti noder fakts, kad komandā ir trīs mašīnas. Tas ļauj izmēģināt dažādus regulējumus, ņemot vērā, ka visas mašīnas ir jaunas. Protams, liels prieks uzvarēt sezonas otrajā posmā. Progresa kārtā netaupījāmies, jo vēlējāmies labāk izprast mašīnas darbību. Arī riepu nodilums vairs nav izteikts kā pērn, tomēr uz finālu uzmontējām divas vēl nelietotas riepas. Mums šodien nebija paši ātrākie starti, taču spējām to kompensēt ar lielisku ātrumu trasē," gandarījumu par paveikto neslēpj Johans Kristofersons.

FIA Eiropas čempionāta ietvaros pašmāju skatītāju cerības liktas uz latviešu autosportistiem. Jānis Baumanis pirmajā kvalifikācijā veica lielisku startu, kas ļāva saglabāt brauciena vadību līdz pat finišam, kopējā ieskaitē sasniedzot trešo labāko rezultātu, piekāpjoties vienīgi Enzo Idem un Sondrem Evjenam. Ronalds Baldiņš, pēc aizkavēšanās startā un pirmajā līkumu sērijā aiz sezonas līdera Antona Marklunda, apliecināja savas ātruma prasmes, kopējā ieskaitē sasniedzot septīto labāko rezultātu.

Otrajā kvalifikācijas braucienā abi latvieši satikās vienā braucienā. Jānis Baumanis arī šoreiz veica lielisku startu, izvairoties no aizmugurē notiekošajām kontaktcīņām. Pārliecinošs finišs līdera godā ļāva sasniegt otru labāko rezultātu kopējā ieskaitē aiz sezonas līdera Antona Marklunda. Baldiņš pavadīja vairākus apļus aiz mašīnas virsbūves bojājumus guvušā Sondres Evjena un finišā sasniedza piekto vietu kopējā ieskaitē. Divu kvalifikācijas braucienu summā Baumanis ir trešais, bet Baldiņš – piektais, apliecinot pašmāju braucēju augsto līmeni.

"Ar sniegumu trasē neesmu pārāk apmierināts, īpaši par pēdējiem 3 apļiem katrā braucienā, jo riepas sāka pārkarst un diezgan pamatīgi slīdēt. Neskatoties uz to, abos braucienos uzvarējām. Vēl jāiegulda daudz darba, lai rīt varētu cerēt uz tādu pašu rezultātu kā pagājušogad. Prieks par to, ka šoreiz izdevās starti. Abas reizes no pirmā līkuma aizbraucu kā līderis. Jātiek galā ar tām niansēm automašīnas regulējumos, kuras šodien neizdevās. Mums ir diezgan daudz laika līdz nākamajiem braucieniem, sēdēsim, domāsim ko mainīt. Vēlos pateikt lielu paldies visiem faniem. Šoreiz pēc finiša varēju viņus kārtīgi dzirdēt," pēc pirmās dienas stāsta Jānis Baumanis.

"Pirmajā kvalifikācijā startā sanāca neliela kļūda – neieslēdzās starta kontroles sistēma, taču kopumā brauciens bija labs. Jutos mazliet nervozs. Brīžiem gāja labāk, brīžiem sliktāk. Man pietrūkst pieredzes šādā mašīnā, jo braukšana ir pavisam citādāka, salīdzinot bagiju. Tai ir lieliska vadāmība un paātrinājums. Mazliet vēl jātiek galā ar startiem. Otrajā braucienā to mazliet nokavēju. Šeit minimāli noguļot startu, uzreiz nonāc aizmugurē. Neraugoties uz papildus slogu, ir ļoti patīkami braukt savu fanu priekšā. Soli pa solim ejam uz priekšu, apļu laiki ar katru braucienu uzlabojas. Vakarā apskatīsimies braucienus, apspriedīsimies ar komandu, un tad jau rīt jādod virsū!" atzīst Ronalds Baldiņš.

Savu pasaules čempionāta debiju RX2e klasē ļoti ambiciozi uzsāka Roberts Vītols. Mēģinājums ar lielāku ātrumu pirmajā pagriezienā pa ārmalu paspraukties garām konkurentiem nedeva cerēto rezultātu. Aizskāris drošības barjeru, atlikušo brauciena daļu Vītols pavadīja iedzinējos, tomēr ātrākais aplis ļāva cerēt uz veiksmīgāku turpinājumu. Pēc izcilā sezonas sākuma talantīgais beļģis Viktors Vranks šoreiz iepalika, ļaujot pirmās kvalifikācijas uzvaras laurus plūkt Izakam Sjokvistam.

Otrajā kvalifikācijā Vītols pēc starta nonāca trešajā pozīcijā, tomēr stratēģiski prasmīgāki lēmumi palīdzēja tikt garām Andoras pārstāvim Raulam Ferrem un pakāpties uz otro vietu. Roberts piedalījās ātrākajā no abiem braucieniem, kas ļāva pakāpties uz trešo pozīciju kopējā ieskaitē pēc pirmās sacensību dienas. Arī otrajā kvalifikācijā rezultātu tabulas galvgalī bija atrodams Izaks Sjokvists.

"Elektriskā mašīna ļoti atšķiras no iekšdedzes dzinēju mašīnām gan no uzbūves, gan braukšanas viedokļa. Reiz man jau šeit izdevās izspēlēt šādu triku, iegriežot pirmajā līkumā no ārmalas priekšā pārējiem. Šobrīd gan galvenās problēmas sagādā mašīnas aizmugure, kas pa daudz izslīd. Šī iemesla dēļ sagriezos un atsitos pret sienu. Otrajā braucienā neizdevās pats labākais starts, bet turpināju sekot priekšā esošajiem, un ar labu džokera taktiku arī vienu pozīciju atguvām. Mazliet gan pietrūka lai pakāptos līdz pašai augšai. Apļu laikos ir redzama stabilitāte, tomēr turpināsim strādāt ar regulējumiem, lai novērstu aizmugures slīdēšanu. Pēc divām kvalifikācijām esam trešie, rīt jāturpina cīnīties tālāk. Šonakt noteikti visi strādās ar datiem, mums ir jāizdara vairāk kā pārējiem!" debijas iespaidus rezumē Roberts Vītols.