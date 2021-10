Latvijas čempionātā enduro EGP klasē uzvar Grīnfelds

Latvijas čempionāta trešajā posmā, kas 9. oktobrī pirmo reizi risinājās Jelgavas novada "Priežkalnos", par uzvarētāju kļuva Andris Grīnfelds, informēja Latvijas Motosporta federācija.

Saulainā rudens diena bija pateicīga labām enduro sacensībām. Tās notika pilnīgi jaunā trasē, vietā, kurā sportisti vēl ne reizi nebija startējuši.

Sacensību rīkotājs bija izveidojis elementiem bagātu, tehniski grūtu un sarežģītu trasi. Finišā daudzi sportisti ar smaidu sejā teica, ka trase ir ļoti laba, interesanta un ar savu "odziņu". Tajā bija iekļauti daudz un dažādi enduro un ekstrēmā enduro elementi, kā, piemēram, baļķi, riepas, betona kluči un citus. Šos pārbaudījumus centās uzveikt un lielākā daļa arī pievārēja - kopā 92 braucēji.

Šajā posmā uzvaru izcīnīja trases saimnieks un posma organizators Andris Grīnfelds (CEC I.S. Racing), aiz sevis atstājot komandas biedru Ivo Šteinbergu un Edgaru Siliņu ("Motosports RT").

Miks Rasmanis ("CEC I.S.Racing") "E Junirou" 16+ klasē uzvarēja un EGP klases kopvērtējumā ierindojās ceturtajā pozīcjā. Viens no jaunākajiem šīs disciplīnas braucējiem novērtēja, ka sacensības Priežkalnos bija noorganizētas ļoti labi.

"Trase bija interesanta. Andris Grīnfelds bija ļoti labi pastrādājis, lai sagatavotu tik labu trasi. Šajā trasē braucu pirmo reizi. Tajā bija iekļauts viss kaut kas - sākumā bija interesanti tas, ka pārbrauciens bija lēns un sarežģīts. Krosa tests bija ļoti ātrs, tajā labi varēja "iztīrīt zirnekļus", kas bija sakrājušies izpūtējā. Otrs - enduro tests bija garš, kurā bija jāsadala spēks trīs daļās. Arī tas bija interesants. Tā arī nobraucu. Kopumā teiktu, ka trase bija atšķirīga no citām trasēm, tā bija vidēji grūta. Šeit bija krietni vairāk jāpastrādā, lai izvairītos no kokiem, zariem un krūmiem. Prieks, ka Andris uztaisīja trasi, pats vēl ļoti labi nostartēja un EGP klasē uzvarēja. Cepuri nost," teica Miks Rasmanis.

"E 40+" klases uzvarētājs Jānis Rasmanis ("CEC I.S.Racing") stāstīja, ka trase bija citādāka nekā citur: "Tā nebija ātra, bija vietas, kur bija jāpastrādā. Ļoti laba trase. Viens tests sastāvēja no meža, kurā bija daudz līkumu un ekstrēmie elementi - koki, riepas, kurām bija jālec pāri. Otrs tests bija krosa trase pa smiltīm. Interesanta. Pārbraucieni bija ļoti lēni un tehniski"

Sacensību organizators, EGP un E2 klases uzvarētājs Andris Grīnfelds ("CEC I.S. Racing") pastāstīja, ka kopš iepriekšējā posma nebija aizvadījis nevienu treniņu, līdz ar to, īsti neizjuta tās kā mājas sacensības un to, ka viņam būtu bijušas kādas priekšrocības.

"Protams, tik daudz, cik pats gatavoju trasi, zināju, katru vietu. Tas deva efektu. Pirmajā aplī nobraucu stabilāk par Ivo Šteinbergu un Edgaru Siliņu. Pēc tam atlika tikai noturēt to nelielo pārsvaru pār konkurentiem," saka Andris, kurš atzīst, ka "kopumā ar savu braukšana līdz galam nebiju apmierināts, jo galvenokārt koncentrējos uz to, kas saistīts ar organizatoriskajiem jautājumiem. Braukšana šajā pasākumā palika otršķirīga. Testos, protams, kad tiesnesis paceļ karogu, domāju tikai par braukšanu. Ja reiz jābrauc uz laiku, tad jābrauc. Par visu pārējo - skatījos, vai trasē viss ir kārtībā, vai kāds kaut kur nav palicis, iesprūdis, vai visas zīmes ir vietā," atklāj uzvarētājs.

Trases pārbrauciens gāja pa iepriekš nebrauku apvidu, bija brikšņi, pirmajā aplī trase bija šaura. Ar katru nākamo apli tā palika baudāmāka. Bija gan kalniņi, gan grāvītis ar ūdeni. "Protams, Zemgales līdzenumos neko kardināli savādāku atrast nav iespējams. Varbūt dažiem braucējiem pārsteigumu radīja trasē sakritušie koki un baļķi. Testi - krosa tests bija izteikti ātrs, bija pāris interesantas vietas ar enduro elementiem. Enduro tests bija izveidots garš un fiziski grūts. Visu laiku bija jādomā, citādi varēja viegli nokļūdīties. Prieks, ka lielākajai daļai dalībnieku sacensības patika. Gribētu cerēt, ka šis paliks tradicionāls pasākums. Pirmajā reizē viss izdevās ļoti, ļoti labi, zināmu pieredzi esmu ieguvis. Laikapstākļi bija faktors, kas varēja ietekmēt sacensību gaitu, bet bija patīkami saulaina un silta rudens diena," tā Andris Grīnfelds.

Latvijas čempionāta enduro trešā posma uzvarētāji

EGP klasē:

1. Andris Grīnfelds ("CEC I.S.Racing")

2. Ivo Šteinbergs ("CEC I.S.Racing")

3. Edgars Siliņš ("Motosports Racing Team")

E1 klasē:

1. Ģirts Kalniņš ("Motosports Racing Team")

2. Artūrs Robežnieks ("Kalsnava MB")

3. Kaspars Ērkulis ("Kalsnava MB")

E2 klasē:

1. Andris Grīnfelds ("CEC I.S.Racing")

2. Edgars Siliņš ("Motosports Racing Team")

3. Gints Bērziņš ("Jāņa Vintera Moto Team Riga")

E3 klasē:

1. Ivo Šteinbergs ("CEC I.S.Racing")

2. Lauris Ermanis ("Motosports Racing Team")

3. Kaspars Bondars ("CEC I.S.Racing")

E 40+ klasē:

1. Jānis Rasmanis ("CEC I.S.Racing")

2. Sandris Kļaviņš ("Motosports Racing Team")

E Juniors 16+ klasē:

1. Miks Rasmanis ("CEC I.S.Racing")

2. Markuss Daniels Jauntirāns ("Motosports Racing Team")

Hobiju 2T klasē:

1. Kārlis Reinfelds ("Adventure Team Latvia")

2. Aleksandrs Čerņagins ("CEC I.S.Racing")

3. Andrejs Stolers ("CEC I.S.Racing")

Hobiju 4T klasē:

1. Kaspars Logins (privāti)

2. Mārcis Valbergs ("CEC I.S.Racing")

3. Artūrs Semjonovs ("CEC I.S.Racing")

Iesācēji (C) 2T klasē:

1. Vitālijs Ņečajevs

2. Toms Beinerts

3. Klāvs Mūrnieks

Iesācēji (C) 4T klasē:

1. Edgars Čerevko ("Kalsnava MB")

2. Aigars Kuzmins ("Motosports Racing Team")

3. Aleksandrs Aferonoks (privāti)

Veterāni 50+ klasē:

1. Vilnis Zeiza ("Motodroms")

2. Andris Kalniņš ("Motosports Racing Team")

3. Juris Deičmanis ("Moto A-Z")

Absolūtais iesācējs klasē:

1. Artūrs Ozols

2. Aigars Lietaunieks

3. Einārs Trankalis

Open LV klasē:

1. Jānis Lubāns (privāti)

2. Kristaps Ķīlis ("MT Skola")

3. Jānis Jansons ("Motosports Racing Team")

Klubu komandu vērtējumā ar 60 punktiem pirmajā vietā "CEC I.S.Racing" - Andris Grīnfelds, Ivo Šteinbergs, Miks Rasmanis un Jānis Rasmanis.

Otrajā vietā ar 51 punktu "Motosports Racing Team" - Markuss Daniels Jauntirāns, Edgars Siliņš, Lauris Ermanis un Sandris Kļaviņš.