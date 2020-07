Latvijas rallija komanda SRT paraksta līgumu ar talantīgu poļu pilotu

Latvijas rallija komanda "Sports Racing Technologies" (SRT) parakstījusi līgumu ar talantīgo poļu pilotu Mikolaju Marčiku, informē vienība.

Marčiks ar komandas vadītāju Ģirtu Krūzmani parakstīja līgumu par dalību Eiropas rallija junioru čempionātā ("ERC1 Junior") zem SRT komandas karoga.

Marčiks ir aizvadītā gada Polijas rallija čempions, tāpat 2018. gadā viņš izcīnīja Polijas vicečempiona titulu. 2020. gada sezona būs viņa trešā Eiropas rallija čempionāta sezona "ERC1 Junior" klases ieskaitē.

2020.gadā no iepriekš paredzētajiem astoņiem posmiem notiks seši, no kuriem četri būs "ERC1 Junior" klases ieskaites posmi. Viens no tiem būs arī "Rally Liepāja", kas motorus rūcinās no 14. līdz 16. augustam Liepājā un tās apkārtnē.

SRT komandas menedžeris Mārcis Ķenavs atklāj, ka Marčiks vienību atrada, pateicoties tās lielajai pieredzei Eiropas rallija čempionātā.

"Saņēmu no viņa ziņu, ka viņš meklē jaunu komandu un labprāt saņemtu SRT komandas piedāvājumu. Jau aizvadītās nedēļas beigās viņš kopā ar savu stūrmani viesojās mūsu darbnīcā, kur mēs izrādījām savas iespējas, to kā mēs strādājam un ko varam piedāvāt. Man ir patiess prieks, ka mūsu tikšanās noritēja veiksmīgi, un tās noslēgumā tika parakstīts līgums par mūsu sadarbību šī gada Eiropas rallija čempionātā," komanda citē Ķenava teikto.

Tikmēr Marčiks atklāja, ka ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ rallija komanda, ar kuru viņš sadarbojās iepriekš – "Kresta Racing", nevar startēt no paša meistarsacīkšu sākuma.

"SRT pieredze Eiropas čempionāta sērijā ir patiesi iespaidīga. 2018. gadā kopā ar Nikolaju Grjazinu viņi ir uzvarējuši Eiropas junioru čempionātā, bet pirms gada Lukašs Habajs un Daniels Dimurskis kopā ar SRT komandu ieņēma trešo vietu Eiropas čempionāta absolūtajā vērtējumā. Es priecājos, ka man joprojām ir Romāna Kresta atbalsts, un es ļoti ticu mūsu jaunajai SRT komandai. Protams, sezonu aizvadīsim ar jaunāko no "Škoda Motorsport" – "Škoda Fabia R5 EVO" automašīnu," stāsta Marčiks.

Atbilstoši atjaunotajam ERČ 2020. gada kalendāram, sportisti sezonu iesāks šī mēneša beigās Itālijā, kur no 24. līdz 26. jūlijam notiks Romas rallijs.