Markess uzvar un nostiprinās 'MotoGP' kopvērtējuma vadībā

Marks Markess no "Repsol Honda" komandas svētdien izcīnīja uzvaru pasaules motošosejas čempionāta desmitā posma – Čehijas "Grand Prix" – sacensībās "MotoGP" ieskaitē.

26 gadus vecajam Markesam šī bija 50. uzvara "MotoGP" karjerā. Viņš kļuva par tikai ceturto sportistu šajā klasē, kuram tas bijis pa spēkam.

Sacensības gan par apmēram 45 minūtēm aizkavējās lietus dēļ. Taču tas netraucēja Spānijas motobraucējam, kurš iepriekš bija uzvarējis kvalifikācijas sacensībās, būt vadībā no sacensību pirmā līdz pēdējam aplim. Tā spānim bija jau sestā uzvara posmā šosezon.

Otro vietu tikpat stabili izcīnīja itālietis Andrea Doviciozo ar "Ducati", no uzvarētāja atpaliekot par 2,452 sekundēm.

Trešo vietu sīvā cīņā visā sacensību laikā izkaroja austrālietis Džeks Millers no "Pramac Racing" vienības, kurš par 1,045 sekundēm atpalika no Itālijas braucēja, bet par 1,361 sekundi apsteidza spāni Aleksu Rinsu no "Team Suzuki Ecstar". Milleram tas bija tikai otrais goda pjedestāls šosezon. Abu cīņa būtu vēl turpinājusies, taču nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ tika pārtraukta apli pirms paredzētā finiša.

Zīmīgi, ka uzvaru "Moto2" klasē izcīnīja Markesa jaunākais brālis Alekss, kuram šī bija jau piektā uzvara kādā no šīs sezonas posmiem.

Šajā posmā joprojām nestartēja Markesa tautietis un komandas biedrs Horhe Lorenso, kurš Nīderlandes "Grand Prix" treniņbraucienā krita un salauza mugurkaula skriemeli.

Šosezon teicamu sniegumu demonstrējošajam Markesam izdevies palielināt vadību kopvērtējumā – ar 210 punktiem viņš ir līderis. 147 punkti ir Dovicioso, kamēr trešais ar 129 punktiem ir Danilo Petruči ("Ducati").

Nākamais posms notiks jau nākamajā nedēļas nogalē Austrijā.

Iepriekšējā sezonā par čempionu tika kronēts Markess. Viņš ir pieckārtējs pasaules čempions un pēdējo trīs gadu "MotoGP" klases uzvarētājs. Spānis prestižākajai klasei pievienojās 2013. gadā un jau savā debijas sezonā kļuva par čempionu.

Šogad tiks aizvadīti 19 posmi, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā.