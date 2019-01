'McLaren' izstrādājis vīziju par 2050. gada sacīkšu formulu

Britu sportisko automobiļu ražotāja "McLaren" sastāvā esošā tehnoloģiju kompānija "McLaren Applied Technologies" izstrādājusi savu vīziju par 2050. gada "Formula E" bolīdu. Pēc projekta autora domām, nākotnē sacīkšu automobiļi būs ar pastāvīgi mainīgu formu aktīvo aerodinamiko elementu dēļ, spēju paātrināties līdz 500 km/h un otru virtuālo pilotu.

2050. gadā mākslīgais intelekts būšot jau tik tālu attīstīts, ka sacīkšu braucējam tas kļūs par virtuālo asistentu, ar hologrammu acu priekšā projicējot sacīkšu stratēģiju un dažādus tehniskos parametrus.

Tāpat "McLaren" inženieri lēš, ka 2050. gadā elektriskās formulas akumulatorus lādēs induktīvi (bezvadu režīmā) un no 10 līdz 50% kapacitātei tos varēšot uzlādēt 30 sekundēs. Formulas riteņi būšot izgatavoti no kompozītmateriāla, kas spēj atjaunot savu formu, kā arī mainīs krāsu atkarībā no sacīkšu pilota braukšanas stila.

Pēc 30 gadiem citāds būs arī sacīkšu braucēju kombinezons, tas būšot vairāk līdzīgs tādam, kādus šobrīd izmanto kaujas lidmašīnu piloti.

2050. gada "Formula E" bolīda virtuālo konceptu "McLaren" nodēvējis par "MCLExtreme".