'Mercedes' F-1 pirmssezonas testos izceļas ar savdabīgu formulas izskatu

"Mercedes" komanda F-1 testos Bahreinā ceturtdien parādīja savu inovatīvo formulas izskatu, kurā tā atteikusies no sānu gaisa ieplūdes atverēm, un tas autosporta mekā raisīja diskusijas par šī risinājuma legalitāti.

Sānu gaisa ieplūdes atveres palīdz dzesēt mašīnas jaudas agregātu. Formulu sānos parasti atrodas radiatori un caurules, kas nodrošina gaisa dzesēšanas darbību. Tomēr "Mercedes" Bahreinā pārbauda jaunu formulu sānu risinājumu, tāpēc tā tagad ir ievērojami šaurāka. Turklāt "Mercedes" sānos nav atvere gaisa ieplūdei.

Iepriekš testos Barselonā "Mercedes" startēja ar tradicionālāka izskata mašīnu.

2022 cars out on track are a thing of beauty 😍😍😍 pic.twitter.com/3eM8iilvSL

Stājoties spēkā jaunajiem tehniskajiem noteikumiem, komandas izmēģina dažādus risinājumus. Piemēram, vērojot "Red Bull" un "Ferrari" formulas, ir redzamas pamatīgas atšķirības, tomēr "Mercedes"' risinājums kardināli atšķiras no pārējiem.

Autosporta medijos pieļauj, ka "Mercedes" savus radiatorus izvietojuši mašīnas augšējā daļā.

Look at them go! Our first few shots of the 2022 F1 cars straight from the #BahrainGP track!#F1Testing pic.twitter.com/xMyPMDGE7H