'Mercedes' piloti dominē Japānas F-1 posma treniņbraucienos

Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 17. posma – Japānas "Grand Prix" – pirmajās divās treniņbraucienu sesijās piektdien ātrākie izrādījās "Mercedes" komandas piloti, tādējādi nodrošinot sev pirmās divas starta vietas.

Japānu piemeklējušā taifūna dēļ sacensību organizatori atcēla trešo treniņsesiju un kvalifikācijas braucienus, kas parasti notiek sestdienā. Līdz ar to starta vietu sadalījums tiks ņemts vērā no otro treniņbraucienu rezultātiem, kas nozīmē, ka no pirmās rindas startēs abi "Mercedes" piloti.

Pirmajā treniņu sesijā ātrākais bija Valteri Botass ("Mercedes"), kurš Suzukas trasi izbrauca vienā minūtē un 28,731 sekundē, par nieka 0,076 sekundēm apsteidzot savu komandas biedru un pieckārtējo pasaules čempionu Lūisu Hamiltonu. Trešais aiz abiem "Mercedes" pilotiem finišēja Sebastjans Fetels ("Ferrari"), līderim zaudējot 0,989 sekundes.

Aiz Fetela palika viņa komandas biedrs Šarls Leklērs, bet tālāk sekoja abi "Red Bull" piloti Maks Verstapens un Aleksandrs Albons.

Otrajā treniņā pirmo divu vietu sadalījums nemainījās, Botasam par 0,100 sekundēm apsteidzot Hamiltonu, kurš par 0,281 sekundi apsteidz uz trešo vietu pakāpušos Verstapenu.

Uzreiz aiz pirmā trijnieka bija abi "Ferrari" piloti – Leklērs un Fetels, bet Albons finišēja sestajā pozīcijā.

Kāda no "Mercedes" pilota uzvaras gadījumā komanda nodrošinās sev jau sesto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Hamiltons šīs sezonas 16 posmos iekrājis 322 punktus, kamēr Botasam ir 249 punkti. Trešais ar 215 punktiem ir Leklērs, bet 212 punkti ir Verstapenam. Labāko piecinieku noslēdz Fetels, kuram ir 194 punkti.

Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis 11 no 16 posmiem, pa divām uzvarām ir Leklēram un Verstapenam, bet iepriekšējā posmā Singapūrā panākumu svinēja Fetels.