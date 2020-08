Minirallijs 'Ropaži' debitē ar 136 ekipāžu dalību

Sestdien, 29. augustā Ropažu apkaimes ceļos norisinājās šīs sezonas trešais posms. Minirallijā "Ropaži" uz starta stājās 136 ekipāžas. Pavisam kopā sportistiem bija jāveic seši ātrumposmi, kuru kopējais garums sastādīja gandrīz 25 kilometrus. Jāpiemin, ka pirms sacensību sākumā sākās lietus, kas no dalībniekiem prasīja papildus uzmanību. Dalību šajā posmā ņēma četras ekipāžas no Igaunijas, no kuriem viena ieguva godalgoto vietu uz pjedestāla, ziņo organizatori.

Par sezonas trešā posma absolūtiem līderiem kļuva ekipāža Kalvis Blūms/Ralfs Lipstoks ("Mitsubishi Lancer Evo"), viņiem arī uzvara 4WD+ klasē, aiz viņiem vien ar trīs sekunžu pārsvaru otrajā vietā Mārtiņš Ločmelis/Emīls Blūms ("Subaru Impreza") un trešo vietu uz pjedestāla izcīnīja arī ekipāža Rolands Kaucis/Gundars Berķis ("Subaru Impreza").

"4WD OPEN" klases ieskaitē ātrākie braucēji bija Kristaps Sarma/Ervins Zgirskis ("Mitsubishi Lancer Evo IX"), no līderiem atpaliekot vien par piecām sekundēm otrajā vietā ekipāža Elviss Hermanis/Gatis Veilands ("Mitsubishi Lancer Evo VIII") un trešā vieta šajā ieskaitē Intaram Rezakovam/Andrim Kontrālam ("Subaru Impreza").

"4WD Rookie" ieskaitē ar stabilu rezultātu uzvaras laurus plūca Guntars Bērziņš/Mārtiņš Šulcs ("Subaru Impreza GT"), otro vietu uz pjedestāla izcīnīja Jānis Andersons/Mairis Gelsbergs ("Subaru Impreza"), un trešo vietu šajā ieskaitē izdevās izcīnīt Jānim Valteram/Dināram Tučam ("Audi A4").

4WD klases ieskaitē līdera pozīciju izdevās nosargāt un pirmo vietu iegūt Raimondam Dūcim/Elvim Šoehtam ("Audi A4"), otro vietu ieskaitē ieguva Kristaps Dzīvītis/Reinis Vilkaitis ("Audi A4 quattro") un trešo godpilno vietu ieguva ekipāža Jānis Jursons/Mareks Kozlovskis ("Audi A4 quattro").

2WD klasē labāko rezultātu uzrādīja un pirmo vietu izcīnīja Gvido Rozenblūms/Indulis Kalniņš (BMW), godpilno otro vietu ieguva Atis Gromovs/Kristers Blūms, trešā vieta ieskaitē ekipāžai Kristaps Lāms/Arvis Valkovskis (BMW).

"2WD OPEN" klasē uzvaru svinēja Kristers Cimdiņš/Renārs Sķenders (BMW), kamēr otro vietu ieguva ekipāža Arvis Āboliņš/ Artūrs Vilciņš (BMW), uz pēdējā brīvā pakāpiena uz pjedestāla stājās Gintars Ozoliņš/Rūdis Zvaigznitis ("Toyota Corolla").

"2WD Rookie" ieskaitē ātrāko rezultātu ieguva Ervins Jurkovskis/Artis Roze (BMW), otro vietu ieskaitē izcīnīja ekipāža no Igaunijas Mihails Burunovs/Arturs Jegorovs (BMW) un vien ar nelielu laika intervālu trešo vietu ieguva Artūrs Soboņs/Artis Zīlīte ("Pontiac 1000").

Arī šajā minirallija posmā dalībniekus turpināja priecēt bagiji, šajās sacensībās uz starta stājās četras bagiju ekipāžas. Pārliecinošu pirmo vietu "Buggy" klases ieskaitē izcīnīja Rinalds Ranka/Ignats Safronovs ("Can-Am Maverick X3 X RC"), otro vietu šajā ieskaitē ieguva Viktors Gavrilovs/Uģis Skopāns ("Can-Am Maverick 1000R") un trešo vietu uz pjedestāla izcīnīja Dāvis Ansons/Artis Žogota ("Can-Am Maverick XDS").

2000 ieskaitē uzvaru izcīnīja Ēriks Kursišs/Reinis Trūps ("Opel Astra"), vien par trīs sekundēm no līderiem šķir otrās vietas ieguvējus Kārli Roziņu/Mārci Dzeni ("Honda Civic"), pēdējo godalgoto vietu izcīnīja Madara Dīriņš/Gints Lasmanis ("Renault Clio").

1600 klases ieskaitē ātrāko rezultātu uzrādīja ekipāža Atis Līcis/Māris Rode ("Lada Samara"), otro vietu šajā ieskaitē ieguva Kaspars Tiders/Katrīna Ieva Gabaliņa ("Honda Civic") un trešo vietu izcīnīja Ingus Timofejevs/Uldis Gailītis ("Honda Civic").

Minirallija "Ropaži" organizatori bija sarūpējuši specbalvas trīs kategorijās. Balvu par interesantāko auto saņēma ekipāža Andris Lisovskis/Margers Saule ("VW LT40"). Balvu par skatāmāko ekipāžu saņēma Miks Ķenavs/Kristaps Skrodis ("Honda Civic"). Simpātiju balvu ieguva vienīgā dāmu ekipāža (Sendija Piļka/Agnese Patmalniece), kuras startēja minirallijā "Ropaži".