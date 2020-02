Veikt pagriezienu, cik ātri vien iespējams, un sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu ir katra autosportista mērķis, taču braukšana lielajā ātrumā ir ļoti riskanta. Lai arī mūsdienās drošība autosportā ir nebijusi augsta, nav iespējams izvairīties no smagām avārijām, nopietnām traumām un pat letāla iznākuma.

20 gadus vecais Huans Manuels Korrea no Ekvadoras aizvadītā gada 31. augustā piedzīvoja vienu no smagākajām pēdējo gadu augstākā līmeņa formulu sacensību avārijām, kurā bojā gāja francūzis Antuāns Ibērs. "Formula 2" seriāla posmā SPA trasē Beļģijā 22 gadu vecā Ibēra vadītais spēkrats pēc sadursmes ietriecās riepu nožogojumā un ieslīdēja perpendikulāri trasei. Viņa vadītājā auto ar aptuveni 257 kilometru ātrumu ietriecās Korreas vadītā formula. Korrea guva smagas traumas – cieta abas kājas, mugurkauls un plaušas. Labajai kājai bija nepieciešama "rekonstrukcija", un sarežģīta operācija ilga 17 stundas. Tagad ekvadorietis veic rehabilitāciju un kaļ nākotnes plānus.

"Es atceros pilnīgi visu, jo nevienā brīdī nezaudēju samaņu," šonedēļ digitālajā motorsporta kanālā "The Race" publicētajā intervijā stāstīja Korrea. "Tas viss notika ļoti ātri, es zaudēju kontroli pār mašīnu un priekšējie riteņi uzlidoja gaisā. No tā brīža es biju pasažieris. Es līdz pēdējam brīdim nesapratu, ka saduršos ar citu mašīnu, bet tad es pamanīju kaut ko rozā (Ibēra mašīnu). Biju šoka stāvoklī. No mašīnas nāca dūmi, man vajadzēja sevi dabūt ārā no turienes. Tajā brīdī domāju, ka esmu zaudējis savas kājas, jo nevarēju tās pakustināt. Bija sajūta, ka manas kājas ir piestiprinātas tikai pie kombinezona, nevis pie manis. Tās bija kā želeja. Tajā brīdī man ieslēdzās izdzīvošanas režīms."