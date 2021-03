'MotoGP' jaunās sezonas pirmajā posmā uzvaru izcīna Vinjaless

Spāņu motobraucējs Maveriks Vinjaless no "Monster Energy Yamaha" komandas svētdien svinēja uzvaru pasaules motošosejas jaunās sezonas pirmā posma – Kataras "Grand Prix" – sacensībās prestižākajā "MotoGP" klasē.

Svētdien sacīkstes no "pole position" sāka itālis Frančesko Banjaja ("Ducati"), bet Vinjaless bija piektais. Itālis nespēja atrauties no sekotājiem francūža Žuana Zarko ("Pramac") un komandas biedra Džeka Millera no Austrālijas.

Pasaules čempions Hoans Mirs ("Suzuki Ecstar") pirmajā etapā startēja no desmitās vietas.

Kad sacensībās bija palikuši septiņi apļi Vinjaless izmantoja iespēju un pārņēma vadību, bet Banjaja nespēja attīstīt lielu ātrumu, kā rezultātā viņu līdz finišam apsteidza vēl viens konkurents Zarko.

Zarko pēdējā apļa pēdējā līkumā spēja attīstīt lielāku izejas ātrumu, kas viņam par dažām sekundes desmitdaļām ļāva apsteigt "Ducati" pilotu.

Vinjaless tuvāko sekotāju Zarko apsteidza par nepilnu 1,1 sekundi, bet itālis līderim zaudēja 1,129 sekundes.

Aiz vadošā trijnieka ierindojās Mirs, Fabio Kvartaro ("Monster Energy Yamaha") un Alekss Rins ("Suzuki Ecstar").

Sacensību vidū devītajā virāžā negaidīti krita japānis Takaki Nakagami ("Honda Idemitsu"), bet neveiksmīga debija izvērtās arī Danilo Petruči ("Tech3 KTM"), kurš izstājās jau pirmajā aplī.

2020.gada sezonā par pasaules čempionu tika kronēts Spānijas motobraucējs Hoans Mirs no "Suzuki Ecstar" komandas.

Šosezon paredzēti 19 "MotoGP" posmi.