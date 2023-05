Mūsas trasē Eiropas un Latvijas autokrosa čempionu salidojums, startēs arī labi zināmu krosistu atvases

Šajā nedēļas nogalē, leģendārajā "Mūsa Raceland" trasē, Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms un Latvijas autokrosa čempionāta un kausa apvienotās sacīkstes. Sagaidāms, ka uz starta izies 180 dalībnieki, Eiropas cīņām sava intriga, Latvijas – savējā, prognozē rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dalībnieku sastāvi klasēs iespaidīgi, uzstādīti klašu rekordi un tas nozīmē tikai vienu – cīņas Bauskas trasē būs sīvas, cīņas par katru trases centimetru neizpaliks. Lai gan pieteikumu termiņš jau aiz muguras, sarakstos iespējami papildinājumi.

Čempioni nesnauž, Latvijas autokrosa čempionātā kādu laiku neredzēti vārdi

Mūsas trase ir autokrosa vidē iemīļota, šī sacensība to pierāda, jo posmam pieteikušies vairāki autokrosa čempioni, Latvijā pazīstami autosportisti.

Pieteikumi, kuri raisa jaunas intrigas čempionāta norisē. Xtreme bagiju 2017. un 2020. gada čempions šajā klasē Gatis Geisters, kurš seriālā nav startējis kopš 2021. gada. 2000 Super klasē startam gatavojas 2010. gada šīs klases čempions Jānis Spīķis, kurš Latvijas čempionātā nav startējis kopš 2017. gada. Lai gan startē rallijkrosā, Latvijas autokrosa čempionātā kopš 2016. gada nav cīnījies 2012. un 2013. gada Latvijas čempions 2000 Super klasē Jānis Miščenko – arī viņš Bauskas sarakstos. Open klasē pirmo reizi kopš 2009. gada startam čempionātā gatavojas Juris Kuļikovskis – 2005. gada čempions Open klasē un 2006. gada čempions 2000 Super klasē. 1600 klases sarakstos 2015. gada šīs klases Latvijas čempions Rūdolfs Bogens, kurš čempionātā nav braucis kopš 2017. gada. Šo čempionu parādi noslēdzam ar 2017. gada Latvijas čempionu 1600 klasē Rihardu Daini, kurš pieteicies smago bagiju B6000 ieskaitē!

Aug jaunā autokrosa paaudze

Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka autokross ir sporta veids, kurā redzam jaunās paaudzes pievienošanos startos – pieteikumos vairāku čempionu atvases.

Plaši pārstāvēta autokrosa čempionātā ir mazāko braucēju jeb XTM MINI bagiju klase, kurā startam gatavojas 20 jaunie censoņi, pieteikumos autokrosa čempionu un pat leģendu atvases.

Pirmais pieteikums sarakstā Latvijā labi zināmā autosportista, baušķenieka, Māra Neikšāna meitai Patrīcijai, kura aizvada savu debijas sezonu autokrosā. Aiz muguras pirmais Latvijas autokrosa čempionāta posms, kurā izcīnīta godpilnā 2. vieta, bet aizvadītajās brīvdienās jaunā censone devās uz Lietuvu, kur kāpa uz goda pjedestāla otro reizi, sasniegta 3. pozīcija.

10 starta numurs divkārtējā VAZ klasika klases čempiona Jāņa Lindes dēlam Jēkabam. Jaunais sportists šajā gadā aizvada savu trešo sezonu. Pievēršoties dēla izaugsmei autokrosā, Jānis savas gaitas mazliet atlicis, bet cerēsim, ka drīzumā viņu atkal redzēsim braucēju sarakstos.

Zināma ģimene autosportā - Ošu ģimene. Šajā sezonā savu debiju piedzīvo arī titulētā autokrosa un rallijkrosa braucēja Edija Oša dēls Ivo. Kamēr Ivo mācās un cīnās autokrosa disciplīnā, tikmēr Edijs aizvada dažāda līmeņa rallijkrosa sacensības ar augstiem sasniegumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējā brīža pieteikums saņemts no Traubergu ģimenes, Uģa Trauberga dēls Toms gatavojās savai pirmajai sacīkstei autokrosā. Jaunais braucējs dedzīgi noskaņojies konkurenci sastādīt pārējiem braucējiem. Uģis Traubergs ir Latvijas, Baltijas un Eiropas čempions autokrosā. Šobrīd Uģis aizvada sacensības Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionātā ar paša būvētu automašīnu "Lada Kalina".

Pieminēsim arī vienu azartisku Junior Xtreme klases pilotu, 2020. gada MINI bagiju vicečempions Jānis Kozlovskis, kurš šogad aizvada savu trešo sezonu Junior Xtreme klasē. Jānis juniors ir titulētā autokrosa braucēja Jāņa Kozlovska dēls un Leģendārā smago automobiļu braucēja Aleksandra Kozlovska mazdēls. Kozlovsku ģimene ir viena no tām, kura autosportā pavadījusi lielāko daļu savas dzīves un turpina to darīt!

Eiropas autokrosā spēcīgi latvieši

Eiropas čempionātā trīs bagiju klases SuperBuggy, Buggy 1600 un JuniorBuggy, kopā uz starta ap 60 braucēju.

Buggy 1600 klasē redzēsim 29 spēcīgus braucējus, tostarp, divus latviešus, dalību pieteicis Māris Līcis. Māris ir no tiem sportistiem kurš tradicionāli uz starta iziet Bauskas sacīkstē, bet pārējā laikā kopā ar Pilskalnu trases komandu rīko Latvijas autokrosa čempionāta un kausa posmu, kā arī folkreisa disciplīnas sacensības. Otrs latvietis – Andris Kuļikovskis, viens no autosporta leģendas Ivara Kuļikovska dēliem, jaunākais no brāļiem.

Jaudīgākā klase - Super Buggy. Šajā cīņā dosies 18 braucēji. Sarakstā četru latviešu vārdi. Iepriekš jau minētais Māris Līcis, kurš mēģinās savus spēkus divās klasēs, viņam pievienosies vairākkārtējs Eiropas vicečempions šajā klasē Ervins Grencis, kurš šajā sezonā aizvada mazāk startus nekā ierasts. Jāpiemin, ka abi Ervina dēli, Justs un Kristians, kuri arī ar panākumiem startējuši Eiropas čempionātā, šajā notikumā dalību pieteikuši Latvijas autokrosa un čempionāta kausa B1600 bagiju ieskaitē. Pietikumos arī Ivara Kuļikovska vecākais dēls, autokrosa čempions, Juris Kuļikovskis. Lielākais pārsteigums ir Māra Neikšāna pieteikums Super Buggy klasē, vēl pagājušajā nedēļā tās bija tikai baumas, bet Māris tās kliedēja nedēļas izskaņā – viņš nolēmis pieņemt šo izaicinājumu.

JuniorBuggy klasē šis gads bez latviešu braucējiem, kopā 12 piloti uz starta.

Eiropas un Latvijas autokross Bauskā, pasākums, kurā līdzi just saviem favorītiem gan Eiropas, gan Latvijas čempionātos.

Pasākuma programma:

03.06 / SESTDIENA

08:00 / LAC 1.kvalifikācija

11:35 / FIA AX Pirmais kvalifikācijas treniņš

13:30 / FIA AX Otrais kvalifikācijas treniņš

15:05 / LAC 2.kvalifikācija

16:25 / FIA AX 1.kvalifikācija

17:30 / LAC 2.kvalifikācija

04.06 / SVĒTDIENA

08:00 / LAC 3.kvalifikācija

10:35 / FIA AX 2.kvalifikācija, LAC B fināli

11:30 / FIA AX 3.kvalifikācija

13:30 / Dalībnieku parāde

14:00 / FIA AX pusfināli, LAC Fināli

16:20 / FIA AX Fināli

18:00 / Apbalvošana

*FIA AX - Eiropas autokrosa čempionāts

*LAC – Latvijas autokrosa čempionāts un kauss