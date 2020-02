'Neste World RX of Latvia' trešo reizi iegūst vislabāk sarīkotā 'World RX' posma statusu

Parīzē notikušajā Starptautiskās Automobiļu Federācijas (FIA) Krosa komisijas balvu pasniegšanas ceremonijā apbalvojums par vislabāk sarīkoto FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu piešķirts "Neste World RX of Latvia", kas pērn septembrī norisinājās Rīgā, Biķernieku trasē. Šī ir trešā reize, kad "RA Events" sarīkotais pasaules čempionāta posms saņem visaugstāko novērtējumu.

"Neste World RX of Latvia" par vislabāk sarīkoto posmu tika atzīts arī 2016. un 2017. gadā, kad FIA pasaules rallijkrosa čempionāts pirmās divas reizes viesojās Latvijā. FIA vērtējums tiek noteikts balstoties uz piešķirtiem punktiem septiņās kategorijās – sākot no strikti noteiktiem drošības pasākumiem trasē līdz pat mārketinga un mediju aktivitātēm. Kā uzsver rīkotāji, Biķernieku trasē sarīkotās sacensības allaž radušas iespēju izaugsmei, un arī 2019. gadā tika turpināts uzņemtais kurss ar mērķi sarīkot vēl kvalitatīvākas un augstvērtīgākas sacensības, kā rezultātā saņemta balva par vislabāk sarīkoto posmu.

"Šī balva nav tikai mana un "RA Events" komandas darba rezultātā izcīnīta. Pasākuma mērogam atbilstošs ievērības cienīgs skaits cilvēku rūpējas, lai FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms "Neste World of Latvia" notiktu un aizritētu tādā kvalitātē, kādā esam to pieraduši redzēt un izbaudīt jau no pirmās organizēšanas reizes. Tas prasa ne mazums pūļu un upuru, tāpēc ceru, ka saņemot šādu novērtējumu, ikviena minūte, kas tikusi veltīta, lai visaugstākajā līmenī paveiktu savus pienākumus – nu attaisnojusi pieliktās pūles. Šo balvu esam pelnījuši visi kopā – sākot ar pirmo drošības dienesta apsargu pie Biķernieku trases ieejas, līdz pat sacensību vadītājam līdzās FIA komisāriem," saka "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.

"2019. gadā valdīja liela neskaidrība, vai būs iespējams turpināt sacensības Rīgā. Tikai pašā gada izskaņā izdevās rast teju brīnumam līdzvērtīgu risinājumu, lai "Neste World RX of Riga" tiktu sarīkots vēl vienu reizi. Izmantosim šo iespēju, lai arī šogad sarīkotais posms turpinātu kļūt arvien kvalitatīvāks un saņemtu līdzvērtīgu atzinību, Rīgas un Latvijas vārdam plaši izskanot ārpus mūsu valsts robežām, ļaujot nodrošināt sacensību norisi mums visiem tik iemīļotajā Biķernieku trasē arī turpmākajos gados – tā būs lielākā balva visiem, kuri pašaizliedzīgi un ar degsmi strādā, lai sarīkotu labākās rallijkrosa sacensības pasaulē," piebilst Strokšs.