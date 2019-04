Nitišs: ar komandu esam spējīgi cīnīties par pirmo trijnieku

Latvijas autobraucējs Reinis Nitišs aprīļa sākumā aizvadīto pirmo pasaules rallijkrosa čempionāta posmu jaunās "GRX Taneco" vienības sastāvā sauc par izdevušos, neskatoties uz piedzīvoto iespaidīgo avāriju.

Latvietis "GRX Taneco" komandai pirms šīs sezonas pievienojās kā attīstības braucējs un piedalīsies vairākos pasaules čempionāta posmos, palīdzot vienībai pilnveidot tās sacīkšu spēkratus. Pērn Nitišs, neatrodot iespēju startēt pasaules čempionātā, sacentās Eiropas meistarsacīkstēs "SET Promotion" komandas sastāvā, kļūstot par čempionu.

Nitišs sarunā atzina, ka jaunā komanda viņam nebūt nav bijusi sveša, kas arī palīdzējis veiksmīgi iejusties tajā. "Jaunajā komandā esmu iejuties ļoti labi, tā pat īsti man nebija sveša. Pagājušajā gadā, kad startēju Eiropas rallijkrosa čempionātā, komanda bija tā pati, tikai atšķīrās nosaukumi. Ar "Hyundai" vienības mehāniķiem mēs ēdām brokastis un pusdienas pie viena galda. Daudzi jaunās komandas cilvēki man jau bija labi zināmi, tāpēc esmu iejuties ļoti labi."

Jau ziņojām, ka Abū Dabī posmā Nitišs startēja pirmajā pusfināla braucienā, tomēr jau otrajā līkumā viņam neatradās vieta iekšmalā, kā rezultātā viņš uzbrauca uz līkuma paaugstinājuma. Latvieša auto uzmeta gaisā, trāpot arī vienam no konkurentu jumtiem, bet pēcāk sportists bija spiests izstāties.

Kvalifikācijā Nitišs sākotnēji ierindojās 14. vietā, tomēr pēc zviedra Timija Hansena izstāšanās un norvēģa Andreasa Bakerūda diskvalifikācijas viņš arī sasniedza pusfinālu.

"Pirmo posmu vērtēju ar plusa zīmi. Rezultāts gan neatbilst tam, kādas ir mūsu iespējas. Aizvadot visus treniņbraucienus, man bija visu sacensību ātrākais apļa laiks, kā arī trešā vieta otrajā kvalifikācijā ātruma rādītājā. Pēc tā varam secināt, ka esam spējīgi braukt pasaules TOP 3," pārliecināts ir latviešu autobraucējs. "Bija agresivitāte, cīņa, labi starta laiki. Varu teikt, ka pirmajā posmā bija pietiekami daudz pozitīvo lietu."

Nitišs neslēpa, ka posmā tika pieļautas arī kļūdas: "Protams, bija arī kļūdas un neveiksmes, kā, piemēram, pirmajā kvalifikācijā dabūtā mīkstā riepa. Pēc tam arī visiem labi zināmais grandiozais lēciens uz otras mašīnas, kurā pats nebiju spējīgs vairs neko mainīt vai ietekmēt."

Kaut arī vizuāli izskatījās, ka automašīna pēc avārijas tikusi pamatīgi bojāta, sekas nav bijušas tik nepatīkamas, kā sākumā šķitis. "Automašīna tika bojāta, taču ne tik stipri, kā biju pats sākotnēji iedomājies."

Šogad Nitišs komandas sastāvā startē kā attīstības braucējs, kas nozīmē, ka viņš nepiedalīsies visos čempionāta posmos. "Es braucu treniņos ar komandas automašīnu. Pēc jaunajiem noteikumiem vienības pamatsastāva braucēji ar komandas automašīnām nedrīkst braukt trasēs, kurās būs sacīkstes. Tāpēc es braucu ar trešo automašīnu tajās trasēs, kurās paredzētas sacīkstes."

"Piemēram, pēc Abū Dabī sacensībām man bija iespēja doties uz Franciju un testēt automašīnu. Pēc tam pēc iespējas vairāk informāciju jānodod komandas pamatsastāvam, lai, kad viņi atbrauks uz sacensību posmu, uzreiz būtu pamata zināšanas par trasi," atklāja latvietis.

Nitišs nevarēja skaidri prognozēt, kuros no posmiem turpmāk viņš pats piedalīsies, jo tas atkarīgs no vairākiem faktoriem. Nākamajā posmā Barselonā nepiedalīšos pavisam noteikti, par turpmākajiem etapiem man pagaidām nav informācijas. Protams, Latvijas posms būtu viens no tiem, kurā es gribētu piedalīties."

Sportists piebilda, ka šogad čempionātā mazāk piedalās lielākās autosporta zvaigznes un rūpnīcu komandas, kas pilnīgi noteikti izlīdzinot kopējo konkurenci. "Taču nevar aizmirst, ka "Peugeot" mašīnas ir nākušas no rūpnīcas komandas, arī trīs "Audi" automašīnas startē tāpat kā pagājušajā gadā no rūpnīcas vienības."

Kaut arī novērojamas izmaiņas konkurencē, Nitišs atzina, ka pēc viena posma vēl ir grūti prognozēt turpmāko sezonas gaitu.

"Šobrīd ir aizvadīts tikai viens posms, bet visi braucēji jau bija ļoti agresīvi. Kāds, iespējams, gribēja no sevis parādīt vairāk, nekā realitāte ir iespējams, tāpēc par konkurenci izdarīt secinājumus pagaidām ir grūti," izteicās sportists.

Aprīļa sākumā titulētais norvēģu autobraucējs Peters Sūlbergs 44 gadu vecumā paziņoja par karjeras beigām augstākā līmeņa autosportā. Pasaules rallija čempionāta karjeras laikā Sūlbergs izcīnīja 13 uzvaras, braucot ar "Ford", "Subaru" un "Citroen" automašīnām, kamēr rallijkrosā viņam desmit panākumi.

"Ar Sūlbergu mēs četrus gadus bijām tiešākie konkurenti, ne vienu vien reizi man izdevās viņu trasē arī apdzīt," par leģendāro autobraucēju teica Nitišs. "Bieži ir bijusi arī iespēja ar viņu satikties, pārrunāt visdažādākās lietas. Tā kā Sūlberga dēls startē Latvijas čempionātā, viņu ar ģimeni bieži esam uzņēmuši Latvijā kā viesus. Peters ir liela zvaigzne, ar kuru ir bijis ciešs kontakts visu manu līdzšinējo karjeru."

Nitišs 2013. gadā kļuva par Eiropas čempionu "Super1600" klasē, bet gadu vēlāk viņš sensacionāli savā debijas sezonā izcīnīja trešo vietu jau pasaules čempionāta prestižākajā "SuperCar" klasē. Tiesa, nākamajos trīs gados šo panākumu atkārtot neizdevās, bet pēc tam finansiālu iemeslu dēļ viņš pārgāja uz Eiropas čempionāta "SuperCar" klasi.

Pasaules čempionātā šogad kopumā būs desmit posmi, no kuriem devītais septembrī notiks Biķernieku trasē.