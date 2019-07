Nitišs pēc avārijas atgūstas ar uzvaru otrajā kvalifikācijā; Baumanim nepaveicas ar laika apstākļiem

Latvijas rallijkrosa braucējs Reinis Nitišs no "GRX Taneco" komandas Zviedrijā notiekošā pasaules čempionāta sestajā posmā sestdien pirmajā kvalifikācijā piedzīvoja iespaidīgu avāriju, taču otrajā kvalifikācijā atguvās ar uzvaru.

Līderis pēc pirmajām divām sesijām ar 82 punktiem līderis ir norvēģis Andreass Bakerūds, kamēr Nitišs ar 68 punktiem ir piektais, bet Jānis Baumanis no STARD komandas ar 62 punktiem ieņem 19.pozīciju.

Pirmajā kvalifikācijas sesijā Baumanis startēja vienā braucienā ar Nitišu, bet līdz finišam nonāca tikai viens Latvijas braucējs. Nitišs jau pašā sesijas sākumā, iebraucot līkumā, tika ielenkts starp krievu Timuru Timerzjanovu un Baumani, kuri piespieda Latvijas pilotu uzbraukt uz trases apmales. Nitiša vadītais auto, atsitoties pret apmali, uzlidoja gaisā un apmeta pāris kūleņus. Līdz ar to pirmā kvalifikācija jēkabpilietim beidzās, īsti nesākusies. Savukārt Baumanis pirmajā kvalifikācijā uzrādīja piekto ātrāko laiku, par nedaudz vairāk nekā divām sekundēm atpaliekot no līdera Bakerūda.

Zīmīgi, ka arī sezonas pirmajā posmā Nitišs piedzīvoja iespaidīgu avāriju, uzlidojot uz konkurenta jumtu. Šonedēļ viņš aizvada savu otro posmu šī gada pasaules čempionātā.

Pirms otrās kvalifikācijas trasē nolija pamatīgs lietus. Pirmie trasē devās pirmās kvalifikācijas ātrākie braucēji, tāpēc viņiem vēl bija jābrauc slapjā un lēnā trasē, taču ar katru nākamo braucienu rezultāti kļuva ātrāki. Baumanis otrās kvalifikācijas pirmajā braucienā startēja ar četriem ātrākajiem braucējiem no pirmās sesijas, līdz ar to viņi bija ļoti neveiksmīgā situācijā. Latvietis palika pēdējais savā braucienā, un otrajā kvalifikācijā tas bija vien 21. labākais rezultāts, bet kopvērtējumā viņš noslīdēja uz 19.vietu.

Savukārt Nitiša komanda jau bija paspējusi saremontēt cietušo auto, un Latvijas pilots varēja turpināt sacensības. Jau izžuvušajā trasē jēkabpilietis demonstrēja izcilu ātrumu, kas ļāva triumfēt otrajā sesijā, kopvērtējumā paceļoties uz piekto vietu.

Svētdien tiks veiktas vēl divas kvalifikācijas sesijas, bet pēc tam 12 labākie sasniegs pusfinālu. Tāpat svētdien notiks arī fināls.

Iepriekš jau ziņots, ka piektajā posmā, kas norisinājās Norvēģijā, Baumanis sacīkstes noslēdza ceturtajā vietā, tomēr vēlāk pēc konkurenta diskvalifikācijas latvietis pakāpās uz trešo vietu un izcīnīja savu pirmo trofeju kādā no pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 107 punktiem ir zviedrs Timijs Hansens, kuram ar 106 punktiem seko brālis Kevins. Tikmēr trešo vietu ar 92 punktiem ieņem Bakerūds, bet Baumanis ar 79 punktiem atrodas ceturtajā pozīcijā, kamēr piekto vietu ar 78 punktiem dala krievs Timerzjanovs un soms Niklass Grēnhelms. Savukārt Nitišs ar dalību vienā posmā iekrājis piecus punktus un atrodams 20.pozīcijā.

Pasaules čempionātā šogad kopumā būs desmit posmi, no kuriem devītais septembrī notiks Biķernieku trasē. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, seriālu pametušas vairākas rūpnīcas komandas, kā arī iepriekšējo gadu vadošie piloti.

