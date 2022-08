Paātrinās ātrāk nekā F-1 – kas ir jaunā rallijkrosa ēra?

Jau gaidāmajā nedēļas nogalē, 3. un 4. septembrī, Biķernieku trasē notiks FIA pasaules rallijkrosa čempionāta sezonas otrais un trešais posms "Ferratum World RX of Rīga-Latvia". Rallijkross šogad pieredzējis sen gaidītu un ilgi lolotas pārmaiņas, no kurām galvenā – dalībnieki sacensībās startēs ar pilnvērtīgiem elektroauto, kuriem Latvijā paredzēts tikai otrā sacīkšu nedēļas nogale elektrificētās ēras vēsturē. Līdz ar rallijkrosa jauno ēru ieviesti arī vairāki citi jauninājumi sacensību sportiskajā formātā – "SuperPole", progresa kārta un jauna punktu skaitīšanas sistēma, informēja organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar 2022. gada sezonu, rallijkross nu kļuvis par otro pilnībā elektrificēto čempionātu Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) paspārnē, FIA pasaules rallijkrosa čempionātam ("World RX") pievienojoties jau pilnībā elektriskajam FIA "Formula E" pasaules čempionātam.

Jaunās pilnībā elektrificētās pasaules čempionāta automašīnas būs jaudīgākās šīs autosporta disciplīnas pastāvēšanas vēsturē. Jaunā elektrisko automašīnu klase turpmāk sauksies "RX1e", saglabājot apzīmējumu konsekvenci ar citiem rallijkrosa čempionātiem. FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta vadošai pilnpiedziņas automašīnu klasei piešķirts apzīmējums "RX1" jeb "Euro RX1", FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta priekšpiedziņas klasei – "RX3" jeb "Euro RX3", bet apzīmējums "RX2e" tiks izmantots vēl vienam elektrisko automobiļu čempionātam, kurā tiek izmantotas identiskas viena ražotāja sagatavotas automašīnas. Jaunās elektrificētās ēras "RX1e" automašīnas būs jaudīgākās un apveltītas ar ātrāko paātrinājumu kāds līdz šim pieredzēts trasēs – līdz 100km/h lielam ātrumam tās var paātrināties nieka 1,8 sekundēs jeb ātrāk kā "Formula 1".

Jauno modeļu elektromotoru sistēma izstrādāta Austrijas uzņēmuma "Kreisel Electric" vadībā, ciešā sadarbībā ar FIA un "World RX" rīkotāju "Rallycross Promoter". Katrā mašīnā uzstādīti divi elektromotori, kas rada 500 kilovatu jaudu (pielīdzināma 680 zirgspēkiem). Elektromotoru griezes moments sasniedz 880Nm, turklāt, kā jau elektromotoriem ierasts, šis griezes moments braucējiem pieejams jau no mazākā pieskāriena akseleratora pedālim, rezultējoties iespaidīgā momentānajā paātrinājumā. Lai arī komandu izmantotās automašīnas un to dizaini atšķiras, elektriskie jaudas agregāti visām "World RX" automašīnām būs pilnībā identiski.

Tāpat arī padomāts par šo elektroauto uzlādi starp braucieniem, pilnībā izmantojot zaļo enerģiju, par ko rūpējas "GCK Energy". Sacensībām nepieciešamās baterijas un akumulatori tiek piepildīti ar enerģiju uzņēmuma bāzē Francijā, izmantojot saules paneļus un vietējo zaļās enerģijas tīklu. Kopumā šie konteineri uzkrās ap 900kWh elektrības.

No šīs sezonas izmainīts arī FIA pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionātu sacensību formāts. Katras sacensības "World RX" ieskaitē nu tiek sāktas ar "SuperPole" braucienu, kas tiek veikts uzreiz pēc treniņbraucieniem. "SuperPole" braucienā, startējot no vietas, katrs no dalībniekiem veic vienu "lidojošo" apli, pēc kura rezultātiem piloti tiek sadalīti pirmās kvalifikācijas kārtas braucienos, atsakoties no ierastās izlozes. Jāsaka gan, ka izloze tiks saglabāta citās ieskaitēs – "Euro RX1", "Euro RX3" un "RX2e".

Pēc noteikto kvalifikācijas kārtu braucieniem, visi dalībnieki gatavosies startam jaunizveidotās Progresa kārtas braucienos, pēc kuru rezultātiem noteiks tos pilots, kuri kvalificēsies pusfināliem. Ja iepriekš pusfinālos startēja 12 ātrākie piloti pēc visu kvalifikācijas kārtu veikšanas – tad turpmāk pusfinālistu noskaidrošana uzticēta tieši progresa kārtas braucieniem; pie tam, šajā fāzē svarīga būs pilota izcīnītā vieta braucienā, nevis kopējais laiks. Tikmēr kvalifikācijas kārtu rezultāti joprojām tiks izmantoti reizēs, kad būs jāsarindo piloti, kuri dažādos progresa kārtas braucienos būs ierindojušies vienādās vietās.

Vēl viens šīs sezonas jaunums, kā progresa kārtas braucienos, tā arī finālbraucienos katrs pilots pats varēs izvēlēties sev vēlamo starta pozīciju. Atbilstoši kvalifikācijas kārtās gūtajai punktu kopsummai, augstākā rezultāta īpašnieks starta pozīciju varēs izvēlēties pirmais, tad otrās vietas ieguvējs un tā uz priekšu. Visbeidzot, pēc progresa kārtas braucieniem sekos vairāki pusfināli (atkarīgs no dalībnieku skaita attiecīgajā posmā) un viens fināls.

Būtiski arī pieminēt, ka katrā rallijkrosa braucienā turpmāk startēs maksimums piecas automašīnas, pie tam – tām visām startējot no vienas līnijas. Ja šādu sistēmu līdz šim bijām pieredzējuši redzēt tikai kvalifikācijas kārtās, tad nu tāda tiks pielietota pilnīgi visos braucienos. Kā arī – katrs brauciens turpmāk ilgs piecus apļus, neatkarīgi, vai tas būtu kvalifikācijas kārtas brauciens, vai izšķirošais fināls.

Kā arī, čempionāta ieskaites punkti turpmāk tiks piešķirti tikai nedēļas nogales noslēgumā, nevis kā līdz šim, kad punktus piešķīra par atsevišķi par rezultātu kvalifikācijas kārtās, pusfinālā un finālā. Un tā, punktus saņems, atbilstoši, 1. līdz 15. vietas īpašniekiem: 20-16-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.