PČ rallijkrosā Latvijas posmā mainīs sēdvietu izvietojumu; biļešu cenas no 15 eiro

Nākamajā gadā pasaules čempionāta rallijkrosā Latvijas posmā tiks mainīts sēdvietu sektoru izvietojums, vēsta etapa rīkotāji "RA Events".

Trešdien, 12. decembrī, "Biļešu Serviss" tirdzniecības vietās uzsāks Latvijas posma ieejas biļešu tirdzniecību. Ieejas biļetes cena būs atkarīga no izvēlētā skatīšanās sektora. Pirmās trīs tirdzniecības dienas, no 12. līdz 14. decembrim, biļetēm būs pazemināta cena, sākot no 15 eiro.

"Nav noslēpums, ka rallijkross šobrīd piedzīvo pārmaiņu laikus, un līdz nākamās sezonas sākumam pieredzēsim vēl vairākus jaunumus un pavērsienus. Tanī pat laikā nemainīga 2019. gadā paliks Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA) paspārnē notiekošo sacensību hierarhija – rallijkross arī nākamgad būs viena no tikai četrām autosporta disciplīnām, kurā iespējams izcīnīt pasaules čempiona titulu – un viens no desmit nākamgad paredzētajiem posmiem notiks pie mums Latvijā," RA Events" citē posma direktora Raimonds Strokša teikto.

Sekojot posma apmeklējuma un apmeklētāju tendencēm, nākamgad tiks mainīts sēdvietu sektoru izvietojums, lai pēc iespējas precīzāk un labāk pielāgotos lielākajai daļai skatītāju.

"Ja salīdzina ar 2018. gadu, nākamgad vairs nepiedāvāsim tribīni C, kas atradās meža zonā, pie lielā tramplīna. Noteikti kādam šis bija iemīļotākais sektors, bet mūsu rīcībā ir visi biļešu tirdzniecības dati, pēc kuriem noprotams, ka šis ir salīdzinoši vismazāk populārais sektors, bet katra atsevišķa sektora izveidei ir jābūt ekonomiski pamatotai. Kopā ar tribīņu uzbūves kompāniju "Bender" šo gadu laikā esam raduši tehnisku iespējamību palielināt tribīnes B ietilpību, lai arī nākamgad līdzvērtīgam skatītāju skaitam spētu nodrošināt sēdvietas. Turklāt nākamgad tās visas atradīsies vien pāris minūšu attālumā no dalībnieku parka un fanu zonas," stāsta Strokšs.

Nākamajā sezonā pasaules rallijkrosa čempionātā būs desmit posmi. Pirmais etaps 5. un 6. aprīlī notiks Abū Dabī, bet sezonas noslēgums būs 9. un 10. novembrī Dienvidāfrikas Republikā.

Šosezon "SuperCar" klasē priekšlaicīgi par čempionu otro gadu pēc kārtas kļuva zviedrs Jūhans Kristofešsons, kamēr latvietis Jānis Baumanis bija devītajā vietā.

Pasaules čempionāta posms Rīgā notiks ceturto gadu pēc kārtas. Iepriekšējā vienošanās ar "IMG Motorsport" noslēdzās šogad, bet jauns ilgtermiņa līgums par posma rīkošanu nav izziņots.

Latvijas posms Biķernieku trasē, Rīgā, notiks 14.un 15. septembrī, un tas būs pēc kārtas devītais etaps no desmit posmiem.