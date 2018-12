Rallijam 'Sarma 2019' sagatavoti interesanti ātrumposmi un īpašs tramplīns

Tradicionālā un Baltijas reģionā populārā ziemas rallija "Sarma" rīkotāji 2019. gada sacensībām ir saglabājuši vienas dienas rallija formātu un sagatavojuši ļoti interesantus ātrumposmus, informē rīkotāju preses dienests.

Arī 2019. gadā rallijs "Sarma" vienlaikus būs Latvijas un Igaunijas rallija čempionātu posms, kā arī Latvijas vēsturisko automobiļu un Latvijas rallijsprinta otrais un ziemas sezonu noslēdzošais posms.

Rallijā "Sarma 2019" uzvarētāji tiks noskaidroti četros ātrumposmos, no kuriem katrs sportistiem būs jāveic divas reizes. Tādējādi rallija kopējā distance ātrumposmos nedaudz pārsniegs 100 kilometrus.

Gatavojot trasi, organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" ir ievērojami pārskatījuši ātrumposmu izvēli un atteikušies no vairākiem daudzus gadus regulāri izmantotiem ceļiem, piemēram no tradicionālajām Zaķukājām. Toties trasē ir iekļauti pēdējo gadu labākie jaunie ātrumposmi, kā arī kāds pilnīgi jauns posms. Viena no skatītājiem patīkamām ziņām ir tā, ka pēc ļoti daudzu gadu pārtraukuma rallija "Sarma" trasē atkal būs ievērojams tramplīns. Rallija plāns ir izveidots tā, ka rallija skatītāji bez steigas varēs apmeklēt četrus ātrumposmus, bet čaklākie - pat sešus no astoņiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos divus gadus, rallija atklāšana Gulbenes centrā norisināsies iepriekšējās dienas, 8. februāra, vakarā, pulksten 19:00, bet pirmais no ātrumposmiem sāksies 10:00 no rīta 9. februārī. Paredzams, ka pēdējais no ātrumposmiem beigsies ap pulksten 18:30, kam sekos apbalvošanas ceremonija Gulbenes kultūras centrā.