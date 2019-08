Rins finiša taisnes pēdējos metros izrauj uzvaru pār Markesu

Spāņu motobraucējs Alekss Rins no "Suzuki Ecstar" komandas svētdien izcīnīja dramatisku uzvaru pasaules motošosejas čempionāta 12. posma – Lielbritānijas "Grand Prix" – sacensībās prestižākajā "MotoGP" klasē.

Rins sacīkstes pēdējos metros izrāva uzvaru pār savu tautieti un kopvērtējuma līderi Marku Markesu no "Repsol Honda" vienības. Markesam šis ir otrais dramatiskais zaudējums pēc kārtas, jo pirms divām nedēļā viņš pēdējā līkumā piekāpās itālim Andrea Doviciozo no "Ducati" vienības.

Markess bija vadībā lielāko daļu sacīkstes, bet Rins viņam pacietīgi brauca aiz muguras. Sākoties pēdējam aplim, abi motobraucēji finiša līniju šķērsoja līdzās - Rinam bija vien vienas sekundes tūkštošdaļas pārsvars. Markess atguva līderpozīciju, bet Rins turpināja izdarīt spiedienu un finiša taisnē patraucās garām savam pretiniekam, apsteigdams viņu par 0,013 sekundēm.

Tikmēr uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa vēl viens spānis Maveriks Vinjaless no "Monster Energy Yamaha" vienības, bet ceturtais bija viņa komandas biedrs, leģendārais itālis Valentīno Rosi. Tālāk sekoja itālis Franko Morbidelli no "Petronas Yamaha", bet pirmo sešinieku noslēdza brits Kels Kračlovs no "LCR Honda Castrol" vienības.

Savukārt Markesa sīvākais konkurents kopvērtējumā Doviciozo pēc starta ietriecās paslīdējušā Fabio Kvartararo ("Petronas Yamaha") spēkratā, abiem piedzīvojot smagu avāriju un sacīksti neturpinot.

Šosezon teicamu sniegumu demonstrējošais Markess atkal palielinājis pārsvaru kopvērtējumā. Ar 250 punktiem viņš ir līderis, bet 172 punkti ir Doviciozo, kamēr trešais ar 149 punktiem ir Rins.

Nākamais posms notiks pēc trim nedēļām Sanmarīno.

Iepriekšējā sezonā par čempionu tika kronēts Markess. Viņš ir pieckārtējs pasaules čempions un pēdējo trīs gadu "MotoGP" klases uzvarētājs. Spānis prestižākajai klasei pievienojās 2013. gadā un jau savā debijas sezonā kļuva par čempionu.

Šogad tiks aizvadīti 19 posmi, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā.