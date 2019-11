Risinājums atrasts – Biķernieku trase turpinās uzņemt 'World RX' posmu

Neraugoties uz iepriekšējos mēnešos izskanējušajām bažām, pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") posms Biķernieku trasē tomēr notiks arī nākamajā sezonā, ceturtdien paziņoja organizatori.

Pastāvēja liela iespēja, ka aizvadītajā septembrī notikušais "Neste World RX of Latvia" bija pēdējais, kas tuvāko gadu laikā risinājies Rīgā. Tā kā tikai aizvadītajā nedēļā tika apstiprināts Latvijas valsts budžets, organizatori pasaules rallijkrosa čempionāta rīkotājkompānijai IMG laicīgi nevarēja apstiprināt, ka Biķernieku trase uzņems pietiekami prestižās sacensības. Neraugoties uz to, Latvijas posma rīkotāji uzturēja komunikāciju ar IMG.

"World RX" oktobra izskaņā publicēja provizorisko nākamās sezonas kalendāru, kurā Latvijas posms netika iekļauts, taču diviem posmiem vēl netika paziņota vieta un datums, tādējādi atstājot cerības Latvijai. Tomēr Latvijas valdība novembra sākumā lēma par finansējuma piešķiršanu FIA Eiropas rallija čempionāta posmam "Rally Liepāja", kas samazināja iespējas sarīkot "World RX of Latvia". Risinājumu gan izdevās rast, un sacensības notiks arī turpmāk.

"Brīnumi notiek! Pateicoties ļoti daudziem cilvēkiem, kas ticēja un palīdzēja, Rīgas domei, "Live Riga", IMG, "Neste", trasei, kas ir gatava uzņemt šāda līmeņa sacensības, un mūsu sportistiem, mums ir lieliskas ziņas. 2020. gadā būs posms Rīgā. Mēs jau bijām pieņēmuši domu, ka posma vairs nebūs," teica posma rīkotājs Raimonds Strokšs.

"Es iedomājos, ka vēl neesmu bijis pie Rīgas domes. Norunāju tikšanos ar Oļegu Burovu, un viņš bija ar mieru izglābt šo pasākumu. Pēc tam tikāmies ar IMG, ar kuru vienojāmies par nosacījumiem, lai posms notiktu. Šorīt saņēmu oficiālu apstiprinājumu, ka finansējums licences maksai būs," viņš turpināja. "Posma nosaukums tagad būs "Neste World RX of Riga". Mums būs posms."

Stokšs vēl piebilda, ka organizatoriem tagad būs jāuzņemas vairāk pienākumu, taču viņi to ir gatavi darīt, jo galvenais, lai notiktu posms. "Es gribētu panākt to, lai mums vairs nevajadzētu pēdējā brīdī domāt, vai būsim kalendārā vai nē."

IMG pārstāvis Deivids Džilets stāstīja, ka kalendāra sastādīšana ir ļoti sarežģīta, tāpēc sarežģījumi ar Rīgas posmu bija nepatīkami. "Pie mums nāca komandas pārstāvji, kuri uzdeva jautājumus un pauda nožēlu par to, ka Rīga varētu vairs nebūt kalendārā. Raimonds sākotnēji deva 1% iespējamību, ka posms varētu notikt, bet vēlāk jau viņš bija optimistiskāks. Tāpēc atstājām brīvu vietu kalendārā. Esam priecīgi, ka izdevās saglābt šo posmu," sacīja Džilets.

Pagaidām noslēgts viena gada līgums, tomēr IMG pārstāvis atzina, ka gribētu panākt ilgtermiņa vienošanos.

2020. gadā "World RX of Riga" risināsies 19. un 20. septembrī. Biļešu tirdzniecība uzsākta 21. novembrī.

Latvijas autosportists Jānis Baumanis no STARD komandas bija apmierināts ar izcīnīto sesto vietu pasaules čempionāta kopvērtējumā. Viņš pauda prieku par šodien izskanējušajiem jaunumiem: "Man pat puse no sponsoriem ir no Latvijas, tāpēc posms Biķernieku trasē man ir svarīgs. Šogad pēc sacensībām Biķernieku trasē man bija sajūta, ka posms būs arī turpmāk, lai arī Raimonds intervijās teica pretējo. Prieks, ka mana sajūta bija patiesa," priecīgs bija Baumanis.

Latvijas posms trīs norises gadu laikā divreiz saņēmis balvu kā labāk sarīkotais "World RX" posms, kā arī divas reizes saņēmis Latvijas Gada Balvu Sportā nominācijā Gada Sporta Notikums Latvijā.