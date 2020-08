Sākusies reģistrācija šīs sezonas jaunumam – minirallijam 'Ropaži'

29. augustā norisināsies līdz šim nebijis minirallija posms "Ropaži", kas būs šīs sezonas trešais posms. Sacensības norisināsies Ropažu apkaimes ceļos, kur dalībniekiem būs iespēja izmēģināt jaunus ātrumposmus, informē Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) Standarta automobiļu komisija (SAK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Interesants fakts – daļa no minirallija ātrumposmu ceļiem vēsturiski ir bijuši iekļauti Latvijas rallija čempionāta posmos "Rally Latvija". Šī minirallija posma lokācija atrodas tuvu Rīgai, tāpēc ir gaidāms kupls dalībnieku skaits.

"Šis minirallijs atšķirsies no citiem sezonas posmiem ar to, ka četri no sešiem ātrumposmiem notiks Latvijas valsts mežu ceļos, kas ir citādāki nekā līdz šim ierastie ceļi, ko organizatori izmanto minirallijos," komentē minirallija "Ropaži" organizators Eduards Kalve. "Dalībniekiem būs ļoti interesanti. Ropažiem ir senas rallija tradīcijas, padomju laikos šeit notikuši daudzi ralliji, tāpēc vietas izvēle Ropažos minirallija norisei likās piemērota."

Reģistrācija jaunajam minirallija posmam ir atvērta un dalību iespējams reģistrēt līdz 21. augustam – http://minirallijs.lv/registracija/

Jaunākajai informācijai un reportāžām no minirallija posmiem var sekot līdzi minirallija sociālo tīklu profilos – https://www.instagram.com/minirallijs; https://www.facebook.com/minirallijs