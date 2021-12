Titulētais rallija pilots Mārtiņš Sesks šodien laiž klajā dokumentālu seriālu, kas veltīts sportista un viņa komandas gaitām 2021. gada sezonā, parādot, ka iespēja būt rallija elitē ir neskaitāmu notikumu un cilvēku darba nopelns, ziņo sportista pārstāvji.

Dažbrīd pār sportista plecu, dažbrīd caur uzgriežņa atslēgas aci, dažbrīd starp šampanieša šaltīm šajā sezonā Mārtiņam Seskam ik uz soļa sekoja video kamera, atklājot autosporta profesionālajā vidē iesaistīto cilvēku sviedrus, bet jo īpaši autosportista tuvākās komandas darbu un emocijas, kas ikdienā līdzjutējiem paliek nemanītas.

''Ar seriāla producentu un operatoru Matīsu šosezon biju kopā biežāk nekā ar savu ģimeni, viņš bija mana ēna un filmēja notikumus trasē un ārpus tās,'' stāsta Sesks. "Seriālā ir vairākas vietas, par kurām pats esmu pārsteigts, piemēram, Spānijas WRC mums nolūza ritenis un noskrējām no ceļa. Atradāmies pilnīgā nekurienē. Atbrauc glābēji, kuri sāk evakuēt automašīnu, viss kaut kas notiek, te pēkšņi pamanu džeku ar kameru. Izrādās tas ir Matīss, kurš jau filmē saturu seriālam."

"Nenoliegšu, šī bija interesanta pieredze. Un pēc pirmās sadarbības sezonas mums jau ir idejas, kā nākotnē to visu varētu turpināt un papildināt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi plašākai sabiedrībai parādīt autosporta virtuvi no iekšpuses, no puses, kuru vairums neredz un nepazīst. Redzot fasādi, kas pavīd ziņās, – kā kāpjam uz goda pjedestāla vai avarējam, daudziem rodas maldīgs priekšstats par sporta veidu. Rallijs ir autosporta disciplīna, kas balstīta rūpīgi koordinētā un kalkulētā komandas darbā, sistemātiskā fiziskajā, intelektuālajā un tehniskajā sagatavošanā. Vienas dienas laikā varam gan emocionāli, gan tehniski iziet cauri neiedomājamiem amerikāņu kalniņiem, un tādi būs redzami jau pirmajā sērijā, kad avarējām pirms Liepājas rallija. Seriālā vēlamies parādīt, ka iespēja būt rallija elitē, ir neskaitāmu notikumu un cilvēku darba nopelns."

Seriālu latviešu valodā ar titriem angļu valodā veido astoņas sērijas, katra 20 minūšu garumā. Kā norāda Sesks, sērijas ved cauri 2021. gada sezonai, taču katra noslēdzas ar mazu intrigu, atklājot notikumus, kas presei un sociālo tīklu sekotājiem palikuši nezināmi: "Piedāvāsim diezgan daudz informācijas, ko bieži vien neviens negrib rādīt, nenes ārā no savas telts, taču mēs ar savu komandu pārkāpām sev pāri. Būs interesanti.''

Pateicoties sadarbībai ar talantīgo operatoru, režisoru un producentu Matīsu Spaili un "Samsung Latvia", turpmākās astoņas nedēļas ik piektdienu interesentiem būs iespēja pavērt virtuves durvis uz autosporta pasauli.

"Līdz šim man bija maz zināšanu par autosportu," pārdomās dalās dokumentālā seriāla veidotājs Matīss Spaile. "Filmēšanas laikā mani pārsteidza, cik, patiesībā, neskaitāmi daudz mazu lietu veido kopējo rezultātu. To arī cenšos parādīt sērijās, lai skatītājs caur Mārtiņa stāstu labāk izprot rallija virtuvi."

"Veidojot šādus projektus, cenšos pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar sportistiem. Pirmkārt, lai labāk izprastu, iepazītu viņu raksturu un domu gājienu. Otrkārt, lai varu reaģēt, jo jebkurā mirklī var nākt kāds negaidīts pavērsiens. Priecājos, ka Mārtiņš ar komandu man uzticējās un ļāva būt blakus, gan priekos, gan ne tik labos laikos. Paldies arī manai komandai, kuri ielikuši lielu darbu, lai šo visu sagatavotu skatītājiem."

Matīss Spaile ir studējis režiju Tallinas Baltijas filmu skolā un Lusofona Universitātē Portugālē. Līdz šim darbojies dažādu formātu TV un kino projektos gan kā režisors, gan operators. Specializējies sportistu video satura veidošanā. Strādājis ar Rodionu Kurucu, Mairi Briedi, Jeļenu Ostapenko, Latvijas hokeja izlasi un daudziem citiem izciliem sporta industrijas pārstāvjiem.