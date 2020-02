Sesks pēc Zviedrijas rallija otrās dienas spēj noturēties otrajā pozīcijā

Latvijas rallija braucējs Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis pēc pasaules rallija čempionāta (WRC) otrā posma otrās dienas spējuši noturēt otro pozīciju junioru klasē.

Sestdien norisinājās otrie četri ātrumposmi. Seska ekipāža, kas startē ar "Ford Fiesta" spēkratu, JWRC ieskaitē pirmajā etapā izcīnīja otro vietu, otrajā un trešajā finišēja sestie, bet noslēdzošajā, ceturtajā "dopā" viņiem astotā pozīcija.

Pēc astoņiem ātrumposmiem līderis JWRC klasē aizvien ir zviedrs Toms Kristensons, kurš Seska/Franča ekipāžu apsteidz par 41,8 sekundēm, bet trešajā pozīcijā ir soms Lauri Jona, kurš ir 9,7 sekundes aiz latviešiem.

Dienu iepriekš Seska ekipāža līderim zaudēja vien 23 sekundes, bet no trešās pozīcijas bija izdevies atrauties par 10,1 sekundi.

Visi junioru klases braucēji sacensības aizvada ar "Ford Fiesta" automašīnām.

Kopējā ieskaitē līderis ir brits Elfis Evanss ("Toyota"), 17,2 sekundes iepaliek pērnā gada čempions Ots Tenaks no Igaunijas ("Hyundai"), bet pirmo trijnieku noslēdz francūzis Sebastjans Ožjē ("Toyota"), līderim zaudēdams 28,8 sekundes. Viņš pozīciju zemāk nostūmis Latvijas divkārtējo čempionu Kalli Rovaperi no Somijas ("Toyota"), kurš pa pussekundi iepaliek no Ožjē.

Sesks kopējā ieskaitē līderim zaudē desmit minūtes un 9,6 sekundes, ierindojoties 28.vietā.

Svētdien Zviedrijas rallijs noslēgsies ar vēl diviem etapiem.

2020. gada WJRC čempions balvā saņems pilnīgi jaunu "Ford Fiesta R5 Mk II" ar 200 "Pirelli" riepām, kā arī bezmaksas WRC3 reģistrāciju 2021. gada sezonai un pieciem ralliju startiem. Ja 2020. gada čempions turpina uzvarēt 2021. gada WRC 3 čempionātā, 2022. gada sezonā būs iespēja startēt divos rallijos ar "M-Sport Ford" pasaules rallija komandu.

Pasaules Junioru čempionātā paredzēti pieci posmi: "Rally Sweden" (13.-16. februāris), Sardīnijas posms (4.-7. jūnijs), "Rally Finland" (6.-9. augusts), "Rally Germany" (15.-18. oktobris), kā arī nav zināms, kur notiks atceltais Čīles posms.

Pērn Seskam bija debijas gads, pasaules junioru čempionātā braucot ar priekšpiedziņas "Ford Fiesta R2" automašīnu. JWRC klasē 25 ātrumposmos Seska ekipāžai izdevies finišēt labāko trijniekā, ātrumposmos uzvara gūta trīs rallijos. Divi Eiropas rallija čempionāta posmi aizvadīti arī ar pilnpiedziņas automašīnu. Dalība šajos posmos bija balva, kas iegūta par uzvaru iepriekšējās sezonas Eiropas čempionātā Junior U27 klasē. Godalgotas vietas sportists izcīnījis gan "Rally Liepāja", gan "Rally di Rome Capitale".