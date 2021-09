Strokšs: jaunais promotieris var radīt lielas pārmaiņas rallijkrosā

Pasaules rallijkrosa čempionāta jaunais promotieris var radīt pozitīvas pārmaiņas šajā sporta veidā, sarunā uzsvēra Rīgas posma rīkotājas "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā nedēļas nogalē Biķerniekos norisināsies Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) pasaules rallijkrosa čempionāta posmi. Lai gan pēdējos gados rallijkross vairs nepulcē tik spožas zvaigznes kā iepriekš, tomēr Strokšs uzskata, ka jaunais promotieris "Red Bull Media House", kura paspārnē ir arī pasaules čempionāts rallijā (WRC), radīs pozitīvas pārmaiņas.

"Šis ir pārejas gads ar jaunu promotieri, kas ir milzīga kompānija ar lielām ambīcijām. Ienākot WRC, viņi sporta veidu izmainīja par 180 grādiem un padarīja to krietni populārāku. Nav ne mazāko šaubu, ka viņi to paveiks arī rallijkrosā. Plus savas izmaiņas ieviesīs arī rallijkrosa elektrifikācija. Zinot šīs kompānijas ambīcijas, ir sajūta, ka esam kā liela priekšā," stāstīja Strokšs.

"Red Bull Media House" un KW25 kopuzņēmums "WRC Promoter" rīko pasaules rallija čempionāta posmu. Šovasar "RA Events" saņēma vēstuli no "WRC Promoter", kurā pausts ilgtermiņa sadarbības piedāvājums ar mērķi 2024. gadā Latvijā sarīkot WRC posmu.

"Viņi par mums ļoti daudz zina, taču sadarbojamies pirmo reizi," teica Strokšs, atzīstot, ka savu lomu sadarbības piedāvājumā spēlēja arī veiksmīgi rīkotie rallijkrosa čempionāta posmi. "Braucēju, iepriekšējo rīkotāju, skatītāju atsauksmes un saņemtās balvas runā pašas par sevi. Atskatoties atpakaļ, esmu sapratis, cik labi ir tas, ka nekad neko neesam atstājuši uz rītdienu. Vienmēr, cik varējām, tik arī izdarījām."

Pēc piedāvājuma saņemšanas "RA Events" pirms mēneša uzsāka sarunas ar Latvijas valdību un nozares ministrijām, Latvijas reģionu pilsētām un novadiem, kā arī sadarbības partneriem, lai kopīgi izvērtētu ieguvumus, ko sniegtu WRC posma uzņemšana Latvijā, kā arī lemtu par tehniskām un finansiālām iespējām sacensību sarīkošanai.

"Pēdējā mēneša laikā esam papildus iesnieguši pilsētu un reģionu, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsta vēstules par šo projektu. No savas puses esam izdarījuši daudz, tagad tikai jārod dzirdīgas ausis," atzīmēja Strokšs.

"RA Events" direktors nenosauca noteiktu finansējuma apjomu, ko sagaida no valdības.

"Summas nav mazas, bet, kā jau minējām savā iesniegumā, uz to nevar skatīties tikai kā uz tēriņiem. Jāskatās arī uz ieguvumiem un iegūsim mēs ļoti daudz. Protams, zinot šodienas Covid-19 apstākļus, neko nevar iecirst akmenī, bet 2024.gads ir pietiekami tālu, lai varētu dzīvot cerībā, ka koronavīruss būs atkāpies un mēs varētu pilnībā izbaudīt to, kas ir WRC pasākums," stāstīja Strokšs.

Piedāvājumā ir "RA Events" uzticēt 2022. un 2023. gadā Eiropas čempionāta (ERC) posmu sarīkošanu, bet 2024. gada sezonā Latviju iekļaujot WRC kalendārā.

"Šie Eiropas čempionāta posmi mums būtu jāizmanto, kā sagatavošanās sacensības WRC etapam. Šajos divos gados būs jāpilnveido tas, ko darām, lai būtu gatavi 2024. gadam. Tas ir ļoti komplekss trīs gadu plāns, kurā ir vairākas pozīcijas – licences, organizēšanas izmaksas, FIA izmaksas. Šobrīd nav konkrēta cipara, ko varētu nosaukt," skaidroja Strokšs.

Latvija bija viena no sešām rezervistēm uz vietu 2021. gada WRC kalendārā gadījumā, ja kādu no posmiem atceltu Covid-19 pandēmijas dēļ. Arī pērn bija sarunas par Liepājas rallija iespējamu iekļaušanu 2020. gada sezonas kalendārā, taču, saprotot, ka divu mēnešu laikā nebūs iespējams sarīkot WRC posmu, Latvijas puse šīs saistības neuzņēmās.