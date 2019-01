Šūmahera ģimene: Mihaela 50. dzimšanas dienā atcerēsimies viņa uzvaras un rekordus

Izcilā vācu F-1 čempiona Mihaela Šūmahera ģimene viņa 50. dzimšanas dienā vēlas atcerēties viņa uzvaras, rekordus un panākumus, atklājot virtuālo muzeju.

"Esam laimīgi atzīmēt Mihaela 50. dzimšanas dienu kopā ar jums, un pateicamies no visas sirds, ka varam to darīt kopā. Kā dāvanu viņam, jums un mums "Keep Fighting Foundation" ir izveidojis virtuālo muzeju. Šī aplikācija ir vēl viens solis viņa sasniegumu atzīmēšanā," teikts komandas paziņojumā sociālajos tīklos. "Mihaels var lepoties ar to, ko ir izdarījis! Mēs to pieminam ar izstādi Ķelnē, publicējot atmiņas sociālajos tīklos un turpinot labdarības darbus. Mēs gribam pieminēt un svinēt viņa uzvaras, viņa rekordus un jubileju."

Labdarības fonds izveidojis īpašu aplikāciju ("Official Michael Schumacher App"), kas ir virtuāls Mihaela Šūmahera muzejs. Tajā var apskatīt ne tikai pilnu vācu pilota karjeras statistiku, bet arī formulas, ar kurām viņš startējis F-1.

Kā zināms, 2013. gada nogalē vācu pilots guva smagu galvas traumu un joprojām nav parādījies sabiedrībā. Šūmahera ģimene izvēlējusies striktu slepenības politiku, nesniedzot nekādu informāciju par viņa veselības stāvokli.

"Jūs varat būt droši ka viņam tiek sniegta vislabākā aprūpe un mēs darām visu, kas vien ir cilvēka spēkos, lai viņam palīdzētu. Lūdzu, saprotiet, ka mēs pieturamies pie Mihaela vēlmēm vienmēr turēt noslēpumā tādu sensitīvu informāciju kā ziņas par viņa veselību. Tajā pašā laikā no sirds pateicamies par jūsu draudzību un novēlam laimīgu un veselīgu 2019. gadu!" teikts paziņojumā.