Sestdien "Audruring" trasē Igaunijā tika aizvadīts Baltijas autošosejas čempionāta (BaTCC), kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempionātu otrais posms, kurā otro vietu 38 dalībnieku konkurencē izcīnīja Latvijas braucējs Valters Zviedris, bet pirmo vietu "BTC2" klasē izcīnīja Atis Veismanis un "V1600" klasē Kārlis Ozoliņš.

"BMW 325 CUP" ir kļuvusi par Baltijas autosporta masveidīgāko klasi, kur augstu vietu izcīnīt ir īsts meistarības apliecinājums. To pierādīja arī aizvadītās sacensības Pērnavā, kur 38 dalībnieku konkurencē Valters Zviedris izrādījās veiksmīgākais no latviešiem, ieņemot otro vietu divu braucienu summā.

Kvalifikācijas braucienos uzvaru svinēja lietuviešu sportists Robertas Kupčikas, aiz sevis atstājot tautieti Edvinas Žadeikis. Valteram Zviedrim trešā starta vieta.

Sacensību pirmajā braucienā veiksmīgākais startā izrādās Edvinas Žadeikis, apsteidzot Kupčikas. Valters Zviedris saglabā trešo vietu. Sacensību otrajā aplī Kupčikas atkaro pirmo vietu no Žadeika, kuram jau tagad jāiztur Valtera Zviedra spiediens. Šādā secībā arī dalībnieki finišēja. Lielais dalībnieku skaits ievērojami vairo iespējas arī sadursmēm, bez kurām neiztika arī šoreiz. Vislielākais cietējs no tām bija kopvērtējuma vicelīderis Matīss Mežaks, kuram izstāšanās pēc sadursmes ar vienu no konkurentiem. Piekto vietu ieņēma Krišjānis Oskerko, bet septīto vietu Zigmārs Lapa.

Otrajā braucienā noritēja ne mazāk spraigas cīņas, un viens no veiksminiekiem bija tieši Valters Zviedris, kuram finišā otrā vieta, piekāpjoties Robertam Kupčikam. Trešais šoreiz Žadeikis. Augstajā ceturtajā vietā Krišjānis Oskerko, septītais Zigmārs Lapa, kuram sekoja Matīss Mežaks, Andris Čats un Edgars Mūrnieks.

Divu braucienu summā Valteram Zviedrim otrā vieta, Oskerko ceturtā, Lapam sestā un Mūrniekam desmitā.

Atis Veismanis "BTC2" klasē pirmajā braucienā finišēja otrais, bet otrajā braucienā pirmais, arī posma kopvērtējumā ieņemot pirmo vietu. Uzvara "V1600" klasē Kārlim Ozoliņam.

Nākamais "Baltijas autošosejas čempionāta posms gaidāms no 21. līdz 22. augustam atkal Pērnavas trasē.