Verstapens uzvar Beļģijas 'Grand Prix', sacensības sākot no 14. vietas

"Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien Spā trasē Beļģijā bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta Beļģijas "Grand Prix" posmā, lai gan pēc motora sastāvdaļu nomaiņas sacensības uzsāka 14. vietā.

Nīderlandietis Verstapens 7,004 kilometrus garajā Ardēnu trasē apsteidza komandasbiedru Serhio Peresu par 17,841 sekundi, bet trešais bija "Ferrari" komandas pilots Karloss Sainss, kurš no Verstapena atpalika 26,886 sekundes.

Ceturtais finišēja "Mercedes" braucējs Džordžs Rasels (+29,140), piektais - spānis Fernando Alonso no "Alpine" (+73.256), bet sestais - otrs "Ferrari" pilots Šarls Leklērs (+74,936).

Drama on the opening lap at Spa! 😮 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/R2oP9Gm13P



Septītais finišu sasniedza Estebans Okons, astotais - Sebastians Fetels, bet nefinišēja septiņkārtējais čempions brits Luiss Hamiltons un "Alfa Romeo" pilots Valteri Botass, kuriem sacīkstes beidzās attiecīgi pirmajā un otrajā aplī. Hamiltons izstājās pēc sadursmes ar spāņa Fernando Alonso vadīto "Alpine" spēkratu.

Verstapena devītā uzvara 14 sezonas sacīkstēs atgādināja pirms četrām nedēļām Ungārijā sasniegto, kur viņš bija pirmais pēc desmitās vietas starta metros.

Verstapens bija ātrākais kvalifikācijā, taču dzinēja maiņas dēļ viņam nācās startēt no 14. vietas. Otrais kvalifikācijā bija Sainss, trešais - Peress.

Svētdien startā aizmugurē tehnikas maiņas dēļ Verstapenam un Leklēram pievienojās Lendo Noriss no "McLaren", "Alpine" braucējs Okons, Miks Šūmahers ("Haas") un Botass.

Verstappen sizes up Sainz and then passes the Spaniard with ease #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/OiWi3HrWnw