Verstapens uzvar Spānijā un kļūst par čempionāta kopvērtējuma līderi; Leklērs izstājas

"Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens svētdien Barselonā uzvarēja aizraujošā Spānijas Lielās balvas izcīņā, kļūstot par F-1 Pilotu čempionāta kopvērtējuma līderi. Viņa komandas biedrs Serhio Peress sacīksti noslēdza otrajā vietā, nodrošinot Austrijas vienībai dubultuzvaru, kā arī ļaujot tai pakāpties uz pirmo vietu Konstruktoru čempionātā.

Verstapena galvenais konkurents cīņā par čempiona titulu Šarls Leklērs no "Ferrari" izstājās jaudas agregāta problēmas dēļ.

Leklērs sacīksti sāka no "pole position", viņam blakus esot nīderlandietim. Gan Leklēram, gan Verstapenam padevās labs starts. "Ferrari" braucējs, dodoties cauri pirmajam līkumam, nosedza trases iekšmalu un neļāva Verstapenam tikt garām. Labs starts padevās arī Džordžam Raselam no "Mercedes", kurš pakāpās par vienu pozīciju, tiekot pie trešās vietas.

Rasela komandas biedrs Lūiss Hamilltons pirmajā aplī piedzīvoja sadursmi ar "Haas" komandas pilotu Kevinu Magnusenu. Šī incidenta dēļ plīsa brita vadītās formulas priekšējā kreisā riepa, liekot Hamiltonam aizvadīt ļoti lēnu pirmo apli, kura beigās viņš devās boksos pēc jauna riepu komplekta. Magnusens izbrauca ārpus trases, taču varēja turpināt sacīksti.

Septītajā aplī trases ceturtajā līkumā saslīdēja Leklēra komandas biedrs Karloss Saincs. Pieļautās kļūdas dēļ viņš zaudēja vairākas pozīcijas, izkrītot ārpus pirmā desmitnieka. Divus apļus vēlāk tajā pašā līkumā kļūdījās arī Verstapens, kurš sacīkstes ievadā turējās vienas līdz divu sekunžu lielā attālumā aiz Leklēra.

Verstapens zaudēja divas pozīcijas – viņam garām pabrauca Rasels un Peress. Pēc tam, kad Peresam neizdevās apdzīt Raselu, "Red Bull" komanda lēma savus pilotus samainīt vietām, trešo pozīciju iegūstot Verstapenam. Taču arī nīderlandietis nespēja tikt garām kopumā lēnākajai "Mercedes" formulai. Verstapena bolīdam regulāri bija problēmas ar DRS sistēmas aktivizēšanu. Verstapens un Rasels pirmoreiz boksos devās vienlaicīgi, tādēļ abi piloti saglabāja līdzšinējās pozīcijas.

Kamēr Verstapens-Peress-Rasels savstarpēji centās sadalīt otro, trešo un ceturto vietu, Leklērs, būdams sacīkstes līderis, pakāpeniski palielināja savu pārsvaru un devās pretī šķietami vienkāršai un pārliecinošai uzvarai. Taču viss sagriezās kājām gaisā sacīkstes 27. aplī, kad tehniskas problēmas dēļ "Ferrari" pilotam nācās izstāties.

Pēc diviem apļiem Verstapens, kurš joprojām nespēja tikt garām Raselam, devās savā otrajā boksu apmeklējumā, tiekot pie mīkstākā sastāva riepām. Pēc šī pitstopa Verstapens bija ļoti ātrs, taču kļuva skaidrs arī tas, ka nīderlandietim boksos būs jābrauc vismaz vēl vienu reizi.

Sacīkstes 37. aplī, kad viņam uz papēžiem jau mina daudz ātrākais Verstapens, otrreiz boksos devās Rasels. Tagad "Red Bull" piloti bija pirmajā un otrajā vietā, Peresam esot līderpozīcijā. Apli vēlāk Peress devās boksos, kas ļāva pirmo vietu pārņemt Verstapenam.

Verstapens savu trešo boksu apmeklējumu veica 44. apla beigās, trasē atgriežoties priekšā Raselam, bet par dažām sekundēm atpaliekot no Peresa. Serhio Peresa sacīkšu inženieris informēja savu pilotu, ka gadījumā, ja Verstapens viņu panāk, Peresam nevajadzētu izrādīt pārāk lielu pretestību. Meksikānis par to nebija apmierināts, taču sacīkstes 49. aplī palaida Verstapenu garām. Nīderlandietis kļuva par līderi, Peress bija otrais, savukārt trešo vietu ieņēma Rasels. Šādā secībā pirmie trīs piloti sasniedza arī sacīsktes finišu.

Tuvojoties sacīkstes noslēgumam ar tehniskām problēmām saskārās "Mercedes" komanda, abus savus pilotus aicinot pirms līkumiem bremzēt ātrāk nekā ierasts. Tas pozīciju maksāja Hamiltonam, kurš, neraugoties uz neveiksmīgo posma sākumu, spēja aizcīnīties līdz pat ceturtajai vietai. Šo pozīciju viņš gan beigās zaudēja Saincam.

Kārtējo solīdo sacīksti aizvadīja "Alfa Romeo" pilots Valteri Botass, kurš atšķirībā no vairuma pilotu veica tikai divus pitstopus un finišēja sestajā vietā. Spānijas posms labs izrādījās arī abiem "Alpine" pilotiem – Estenbam Okonam un Fernando Alonso -, kuri finišēja attiecīgi septītajā un devītajā vietā. Alonso šo posmu sāka no 20. jeb pēdējās starta pozīcijas. Astotā vieta tika "McLaren" pilotam Lando Norisam, bet labāko desmitnieku noslēdza Juki Cunoda no "Alpha Tauri".

Nākmais posms notiks jau pēc nedēļas, kad 20 labākie pasaules autosportisti ieradīsies Monako, cīnoties par uzvaru leģendārajā posmā, kas tiek aizvadīts Montekarlo ielās.