F-1 braucējs Šarls Leklērs bija tik koncentrējies, sacenšoties tiešsaistes sacīkstēs koronavīrusa izolācijas laikā, ka nejauši atstāja savu draudzeni bez atslēgām ārpus durvīm, sportists ierakstīja savā "Twitter" vietnē vēlā sestdienas vakarā.

Leklēra draudzenei galu galā vajadzēja iegādāties īstermiņa abonementu straumēšanas pakalpojumam, lai ar draugu sazinātos un tiktu līdz atvērtām durvīm, atzina pats Leklērs.

"Viņa lejā gaidīja 25 minūtes, jo es nedzirdēju savu tālruni. Man bija uzliktas austiņas, un ļoti koncentrējos savām rallija sacīkstēm," rakstīja 22 gadus vecais jaunietis.

Tā kā F-1 sezona joprojām nav sākusies, un Leklērs nevar piedalīties sacīkstēs koronavīrusa krīzes dēļ, viņš ir kļuvis par vadošo spēlētāju tiešsaistē. Autobraucējs ir ieguvis dažādas virtuālas "Grand Prix" balvas un regulāri piedalās tiešsaistes sacīkstēs, kurām var sekot līdzjutēji.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂