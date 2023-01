Virtuālo autosacīkšu jaunajai sezonai starts tiks dots 29. janvārī

Janvāra beigās "Assetto Corsa" platformā tiks dots starts jaunajai digitālās autošosejas sezonai, kurā četros posmos tiks izmantotas Baltijas autošosejas čempionāta īstās sacīkšu trases ar skatītāju un dalībnieku populāro "BMW 325 CUP" automobili. Pirmais sacīkšu posms norisināsies virtuālajā Biķernieku trasē.

Digitālās autošosejas čempionātu rīko "Baltic Touring Car Championship" autošosejas čempionāta rīkotāji sadarbībā ar "World Sim Series", kas nodrošinās tehnisko atbalstu sacīkšu norisei. Sacensības no 29. janvāra norisināsies katru otro svētdienu, secīgi viesojoties Biķernieku, "Porsche Ring", "Tor Poznan" un "Nemuno Ziedas" trasēs. Katrās sacensībās tiks aizvadīti divi divdesmit minūšu ilgi sacīkšu braucieni.

Sacensībām iespējams pieteikties worldsimseries.com platformā, meklējot "E-BaTCC Season 4" sacensības. Lai kvalificētos sacensībām, katrā trasē līdz sestdienas vakaram tiks rīkota kvalifikācijas kārta, kas noteiks 24 ātrākos braucējus, kas startēs augstākajā divīzijā, kuru sacensības tiks translētas Baltic Touring Car Championship" sociālajos tīklos. Braucēji, kas neiekļūst 24 ātrāko vidū, veidos otro divīziju, saglabājot iespējas tikt pie ieskaites punktiem kopvērtējumā, kura uzvarētājs balvā saņems 100 EUR, kamēr otrā un trešā vieta attiecīgi 60 un 40 EUR.

Dalības maksa vienām sacensībām noteikta 5 EUR apmērā. Iegādājoties, "World Sim Series" mēneša abonementu 9 EUR vērtībā, sacensībās var piedalīties bez maksas.

E-sports ar katru dienu ieņem arvien lielāku lomu sportā, tajā skaitā autosportā – tas ir lielisks veids kā autosporta līdzjutējiem sacensties virtuālajā vidē, kā arī autosportistiem slīpēt braukšanas meistarību ziemas periodā. Šo iespēju arī izmanto vairāki aktīvie autošosejas braucēji no Latvijas – Matīss Mežaks, Jānis Hāns, Artjoms Kočlamazašvili, Kārlis Ozoliņš, Ričards Šubeckis un citi. Daudzi no uzskaitītajiem piedalīsies arī gaidāmajās digitālajās sacensībās un izmantos to kā treniņu gaidāmajai autošosejas sezonai, jo digitālā autosporta "BMW 325 CUP" uzvedība trase ir ļoti pietuvināta realitātei.

2022. gada oktobrī Latvijas autosporta komandu "FIA Motorsport Games" pasākumā Francijā pārstāvēja Latvijas digitālās autošosejas pilots Andrejs Gubarevs, sasniedzot sacensību pusfinālu. Gubarevs šo iespēju izcīnīja, uzvarot Latvijas mēroga digitālo autošosejas sacensību atlasē.

Šī ir jau ceturtā "Baltic Touring Car Championship" digitālā autosporta sezona. Pirmajā sezonā uzvarēja lietuvietis Karolis Jovaiša, kas 2021. gada sezonā triumfēja arī "BMW 325 CUP" sacensībās, bet pērn triumfēja vācietis Jans Nimcs.