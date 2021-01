Dod otru iespēju plastmasas kanniņai

Iestājoties ziemas sezonai un strauji mainoties laikapstākļiem, palielinās vējstiklu tīrīšanas līdzekļu patēriņš. Tāpēc, aicinot saudzēt dabu un taupīt dabas resursus, no 12.janvāra līdz 4.aprīlim jau 11. gadu tiek īstenota vējstiklu tīrīšanas līdzekļu plastmasas kanniņu šķirošanas kampaņa "Tev beidzot ir otra iespēja", ko organizē "Latvijas Zaļais punkts", SIA "Narvesen Baltija" un auto preču vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "Getz Nordic". Akcijas laikā ikviens autovadītājs ir aicināts neizmest tukšās plastmasas kanniņas kopējos atkritumos, bet gan būt atbildīgam un šķirot, nododot tās otrreizējai pārstrādei īpašos konteineros pie Narvesen, kas atrodas Neste degvielas uzpildes stacijās (DUS).

"Iedzīvotāji gadu no gada kļūst apzinīgāki attiecībā uz savu apkārtējo vidi un atkritumu šķirošanu ievieš kā neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tomēr ziemas periods prasa papildu modrību no autovadītājiem – sākot jau ar sezonālo riepu maiņu un tīriem autostikliem drošam ikdienas braucienam. Lai gada drēgnais laiks nepārvērstos par vējstikla tīrīšanas līdzekļu kanniņu ceļa sākumu uz poligonu, aicinām šoferus būt atbildīgiem un izmantot visas iespējas plastmasas kanniņas šķirot, lai sniegtu tām otro dzīvi. Nonākot pārstrādē, tās kļūst par jaunām izejvielām, no kurām tiek ražotas jaunas lietas. Tādējādi mēs visi kopā parūpējamies par dabas bagātību saglabāšanu un tīras, sakoptas vides veidošanu," pauž Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Izlietotās vējstiklu šķidruma plastmasas kanniņas visu akcijas laiku varēs nodot 21 Narvesen veikalā pie DUS Neste. Narvesen veikali ir vienīgās tirdzniecības vietas, kurām pie DUS ir šādi plastmasas atkritumu nodošanas punkti Latvijā. Lai arī visaktīvākais vējstiklu šķidrumu lietošanas laiks ir tieši ziema un agrs pavasaris, speciālie konteineri paliks un būs pieejami plastmasas kanniņu šķirošanai arī pēc akcijas, turklāt iedzīvotāji tās noteikti var ievietot arī citos publiski pieejamajos vieglajam iepakojumam paredzētajos šķirošanas konteineros.

"Būtiskākais iemesls, kādēļ ir jāšķiro atkritumi – iemācīties uzņemties atbildību par sevi un pasauli, kurā dzīvojam. Dabas resursi pasaulē nav bezgalīgi un daba nespēj kompensēt mūsu patēriņu. Plastmasas iepakojumu šķirošana ir viens no veidiem, kā jebkurš no mums var parūpēties par taupīgu dabas resursu izmantošanu, jo, pareizi sašķiroti, tie tiek pārvērsti par atkārtoti izmantojamām izejvielām ražošanā, un pats galvenais – netiek piesārņota apkārtējā vide. Katra sašķirotā vējstiklu šķidruma kanniņa ir solis tuvāk zaļākai domāšanai un zaļākai Latvijai," uzsver Getz Nordic mārketinga vadītāja Kristīne Ezerniece.

Pāris mēnešu laikā ierasti kampaņas dalībnieki otrreizējai pārstrādei nodod vairākus tūkstošus plastmasas kanniņu, turklāt šķirošanas aktivitāte turpinās arī pēc kampaņas norises, kas liecina, ka sabiedrībā palielinās izpratne par atkritumu šķirošanas nozīmi. To pierādīja arī 2020.gadā portālā Delfi veiktā aptauja, kur uz jautājumu, vai tu pats dod otru iespēju un šķiro izlietotās vējstiklu tīrīšanas šķidrumu kanniņas, 67% dalībnieku atbildēja apstiprinoši.





Iedzīvotāju sašķirotās plastmasas kanniņas tiek nogādātas pārstrādes rūpnīcā SIA Nordic Plast, Olainē, kur tās pārstrādā otrreizējās izejvielās. Pagājušajā gadā no rūpnīcā kopumā pārstrādātajām teju 140 tonnām HDPE materiāla kannu un pudeļu, aptuveni trešdaļa bija tieši vējstikla šķidrumu plastmasas kanniņas. Tālāk no šīm izejvielām tiek ražoti jauni produkti, tādējādi atgriežot plastmasu otrreizējā apritē.

Akcijas rīkotāji AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA "Narvesen Baltija" un auto preču vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "Getz Nordic" aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kanniņu šķirošanas izaicinājumā, kā arī akcijas laikā piedalīties dažādos konkursos, kas notiks sociālajos tīklos, un laimēt vērtīgas balvas. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties, sekojot līdzi akcijas aktivitātēm organizatoru sociālajos kontos:

Latvijas Zaļais punkts - https://www.facebook.com/zalais.punkts/

SIA "Getz Nordic" - https://www.facebook.com/AutoEksperts/

SIA "Narvesen Baltija" - https://www.facebook.com/NarvesenLV/

Atrodi sev tuvāko kanniņu nodošanas punktu Narvesen pie DUS Neste:

1. Dzelzavas 60, Rīgā

2. Kuldīgas iela 1, Rīgā

3. Dambja ielā 10, Rīgā

4. Krasta ielā 68, Rīgā

5. Lucavsalas ielā 1, Rīgā

6. Maskavas ielā 427 b, Rīgā

7. Ulmaņa gatvē 84, Rīgā

8. Vienības gatvē 144, Rīgā

9. Lubānas ielā 84, Rīgā

10. Kurzemes prospektā 15 a, Rīgā

11. Katoļu ielā 4, Rīgā

12. Viestura ielā 21, Jūrmalā

13. Kaugurciems 83, Jūrmalā

14. Valdeko, Valmiermuižā

15. Elejas ielā 1, Bauskā

16. "Krustiņi", Iecavas pagastā

17. Loka maģistrālē 2 a, Jelgavā

18. Sūru ielā 1, Kuldīgā

19. Upesgrīvas ielā 1, Mārupē

20. Apvedceļš 5, Saldus

21. Dundagas ielā 1, Talsos