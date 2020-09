Foto: Kā Porsche filmēšanas komanda apceļoja Latviju ar Taycan Turbo S

Prāga/Rīga. Porsche uzņem filmu par Centrālās un Austrumeiropas valstīm, apceļojot tās ar elektroauto Taycan Turbo S. Filmēšanas komanda apceļoja arī Latviju, ieraugot tās nepieradināto skaistumu, satiekot interesantas personības un ļaujoties aizraujošiem piedzīvojumiem – no Irbenes radioteleskopa apskates līdz Latvijas garšu izzināšanai kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu.

Pilnībā elektriskais auto Porsche Taycan Turbo S apbraukās kopumā 27 valstis, meklējot iespaidīgākos ceļus, arhitektūru, vietējos ēdienus un neparastas personības. Projekta "Discover the Unknown" ("Atklāj nezināmo") pirmās daļas brauciens sākās Rumānijā, turpinājās pa Ungāriju, Čehiju, Baltijas valstīm, Poliju, kam savukārt sekos Adrijas jūras piekraste un Balkānu reģions.

"Mēs vēlamies parādīt, cik šis reģions ir raibs un dažāds – 27 valstis, 25 valodas, unikālas kultūras, dažādas reliģijas, skaisti ceļi, vietējās inovācijas un interesantas personības. Atklāsim daudziem vēl nezināmus stāstus par Čehijas mākslas pasauli, Gruzijas kultūras mantojumu, Baltijas valstu inovācijām un Kazahstānas iespaidīgajiem dabasskatiem. Vēlamies mūsu reģionu parādīt plašākai pasaulei, un darīsim to, dodoties ceļojumā ar Porsche Taycan Turbo S," saka Mihaels Millers (Michael Müller), Porsche Centrālās un Austrumeiropas izpilddirektors.

Latvijā Porsche Taycan Turbo S izbraukāja skaistākos ceļus 1200 km garumā – no Baltijas jūras piekrastes līdz Vidzemes mežiem. Porsche filmēšanas komanda iepazina gan vietējās tradīcijas, dodoties sēņot ar Ērgļu stacijas saimnieku Māri Olti, gan izbaudīja latviešu virtuvi, gatavojot dabā kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu, gan izzināja tehnoloģiju un zinātnes sasniegumus Aerodium vēja tunelī un Irbenes radioteleskopā. Tāpat Porsche komanda ciemojās unikālajā brīvdienu mājā "Lieldienu sala" Kaltenē, kuras arhitekte Zaiga Gaile pastāstīja par Latvijas mūsdienu arhitektūru, bet uzņēmējs Māris Gailis dalījās piedzīvojumu stāstos no ceļojuma apkārt pasaulei ar jahtu "Milda". "Discover the Unknown" komandai bija iespēja arī viesoties pie tēlnieka Aigara Bikšes viņa lauku mājā, kur ganās aitas un top viņa iespaidīgie mākslas darbi, un satikt sportistu un piedzīvojumu meklētāju Raimondu Dombrovski viņa slēpošanas trasē Vanagkalnā.

"Lepojos, ka mums bija iespēja parādīt Porsche komandai un visai pasaulei Latvijas nenopulētos dārgakmeņus – iedvesmojošas personības un autentiskas vietas, kam līdzīgas citur pasaulē neatrast. Lai populārie galamērķi paliek tūrisma ceļvežiem – mūsu mērķis bija parādīt Latvijas nepieradināto un unikālo pusi. Porsche Taycan Turbo S elektroauto ceļojuma laikā pierādīja, ka ir lieliski piemērots ne tikai ikdienas braukšanai pa pilsētu, bet arī tālākiem izbraucieniem pa Latvijas un Eiropas skaistākajiem ceļiem," stāsta Ivars Norvelis, Porsche oficiālā izplatītāja SIA Baltijas sporta auto vadītājs.

"Discover the Unknown" visās Porsche sociālo mediju platformās

Kopā ar Porsche Taycan Turbo S ceļojumā dodas arī pieredzējušu fotogrāfu, operatoru un dronu operatoru komanda. Fotogrāfijas un video materiāli ar ceļojuma spilgtākajiem mirkļiem tiks publicēti Porsche sociālo mediju kanālos un rezultātā apkopoti filmā, līdz ar to šī reģiona neparasto skaistumu varēs iepazīt miljoniem Porsche sekotāju visa pasaulē.

Foto: Mikus Kļaviņš

