Kā pārbaudīt auto vēsturi: trīs soļi, kas tev noteikti jāzina

Izmantojot CSDD aplikāciju (kas pieejama gan Android, gan iOS tālruņiem), maksa par šo pakalpojumu ir 1.00 eiro, ieskaitot PVN. Savukārt, izmantojot SMS pakalpojumu un sūtot īsziņu, maksāt vajadzēs 0.85 eiro. Bet, ja izmantots tiks CSDD uzziņu tālrunis 90004099, par katru minūti būs jāmaksā 1.38 eiro.

Vairāk par to, kas ir konkrētie CSDD e-pakalpojumi, kā iegūstama CSDD informācija par auto un kādi citi e-pakalpojumi CSDD pieejami, meklē ŠEIT; tāpat noderīgu informāciju vari iegūt, dodoties uz vietni e.csdd.lv.

Autodna.lv

Savukārt, ja vēlies pārbaudīt, kādu informāciju slēpj automašīnas VIN numurs, lieti noderēs vietne auto DNA. Šeit pieejamā VIN pārbaude ļauj izvēlēties kādu no vairākām opcijām, par kurām tūlīt pastāstīsim vairāk.

Pamatatskaite

Izvēloties pamatatskaiti, iegūsi informāciju par auto tehniskajiem datiem, automašīnas negadījumu vēsturi, zādzību un nobraukuma pārbaudi, auto arhīva fotogrāfijas, ražotāja defektus un citu faktorus; tāpat pieejama arī detalizēta auto vēsture.

Atskaite automašīnām, kas atvestas no konkrētām valstīm

Tāpat autoDNA piedāvā iespēju iegūt detalizētu atskaiti par automašīnām, kas Latvijā ievestas no konkrētām valstīm, jo, kā zināms, piemēram, auto no Holandes Latvijā ir ļoti iecienīti; tāpat pie mums populārs ir arī auto tirgus Lietuvā. Šobrīd šādas atskaites autoDNA iespējams saņemt par transportlīdzekļiem no:

Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādas;

Igaunijas;

Nīderlandes;

Beļģijas;

Francijas.

Savukārt, ja Tevi interesē, cik daudz izmaksās konkrētās atskaites, varam vien pateikt, ka katra no tām cenas ziņā atšķiras. Tā, piemēram, atskaite par auto no ASV, Francijas un Beļģijas izmaksās 8 eiro, savukārt Nīderlandes auto vēstures apskate maksā 4.9 eiro. Atskaite automašīnām no Igaunijas ir 8.9 eiro vērta, bet pamata VIN koda pārbaude maksā, sākot no 5.4 eiro.

Starp citu, ja Tevi interesē citu cilvēku viedoklis par konkrētiem pakalpojumiem, ņem vērā, ka mājaslapā pieejamas arī autodna.lv atsauksmes.

Vai pieejama arī bezmaksas VIN pārbaude?

Varam uzreiz pateikt, ka auto pārbaude pēc VIN koda praktiski vienmēr tiek veikta par vairāk vai mazāk simbolisku samaksu, taču, ja esi gatavs samierināties ar mazāku informācijas apjomu, internetā iespējams atrast arī vietnes, kurās informācija par auto pēc VIN koda pieejama bez maksas. Visvienkāršāk šādas vietnes atradīsi, savā interneta meklētājā ievadot frāzi "check VIN for free" – tādējādi pāris minūšu laikā varēsi noskaidrot, kurās vietnēs VIN koda pārbaude tad galu galā veicama par brīvu.